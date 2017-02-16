Ä°srail'den Ä°sveÃ§'e ÅŸok soru neden erken gelemediler

Ä°srail ile Ä°sveÃ§ arasÄ±nda 2014'ten beri sÃ¼ren tartÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± WallstrÃ¶m'Ã¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya Ä°srail'den cevap geldi.

Dün Ä°sveç Parlamentosu'ndaki dÄ±ÅŸ politika üzerine yapÄ±lan tartÄ±ÅŸmalarda Ä°sveç DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Margot Wallström, Ä°sveç'in Ä°srail-Filistin sorunun çözümü için çalÄ±ÅŸacak özel temsilci atayacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Wallström'ün bu açÄ±klamasÄ±na Ä°srail'in cevabÄ± ise gecikmedi. Ä°srail DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± sözcüsü Emmanuel Nahshon The Times of Israel gazetesinde yayÄ±nlanan cevabÄ±nda "Ä°sveç Hükümeti'nin dünyanÄ±n dört bir yanÄ±na barÄ±ÅŸÄ± getirmek konusundaki olaÄŸanüstü baÅŸarÄ±larÄ± gözönüne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, sonunda bu bölgenin problemlerini çözme kararÄ± almasÄ±ndan dolayÄ± minnettarÄ±z; Neden daha erken gelemediler?" dedi.