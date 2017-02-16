Ana Sayfa | DÃœNYA 16/02/2017 10:51

Ä°srail'den Ä°sveÃ§'e ÅŸok soru neden erken gelemediler


Ä°srail ile Ä°sveÃ§ arasÄ±nda 2014'ten beri sÃ¼ren tartÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± WallstrÃ¶m'Ã¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya Ä°srail'den cevap geldi.

Dün Ä°sveç Parlamentosu'ndaki dÄ±ÅŸ politika üzerine yapÄ±lan tartÄ±ÅŸmalarda Ä°sveç DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Margot Wallström, Ä°sveç'in Ä°srail-Filistin sorunun çözümü için çalÄ±ÅŸacak özel temsilci atayacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Wallström'ün bu açÄ±klamasÄ±na Ä°srail'in cevabÄ± ise gecikmedi. Ä°srail DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± sözcüsü Emmanuel Nahshon The Times of Israel gazetesinde yayÄ±nlanan cevabÄ±nda "Ä°sveç Hükümeti'nin dünyanÄ±n dört bir yanÄ±na barÄ±ÅŸÄ± getirmek konusundaki olaÄŸanüstü baÅŸarÄ±larÄ± gözönüne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, sonunda bu bölgenin problemlerini çözme kararÄ± almasÄ±ndan dolayÄ± minnettarÄ±z; Neden daha erken gelemediler?" dedi.

 

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Melania Trump'Ä±n Netanyahu'nun eÅŸini karÅŸÄ±larken yaptÄ±ÄŸÄ± hareket gÃ¶zlerden kaÃ§madÄ±

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu ve eÅŸi Sara Netanyahu'yu Beyaz Saray'da kabul eden ABD baÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n eÅŸi Melania Trump'Ä±n karÅŸÄ±lamadaki hareketi ilginÃ§ karÅŸÄ±landÄ±.


EÅŸ deÄŸiÅŸtirme partilerine katÄ±lan 7 yÄ±llÄ±k evli Ã§ifte ABD'den bÃ¼yÃ¼k tepki

ï»¿ABD'de Playboy Radyosu iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan bu nedenle 3 yÄ±ldÄ±r eÅŸ deÄŸiÅŸtirme partilerine katÄ±lan 7 yÄ±llÄ±k evli Bell Ã§iftine ABD'den tepki yaÄŸÄ±yor.


Rusya Savunma BakanÄ± aÃ§Ä±kladÄ± Suriye'de Ã§atÄ±ÅŸmalar sona erdi

Rusya Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu, Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n askerler ve muhalif gruplar arasÄ±ndaki anlaÅŸma sonucu bittiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.