Rusya Savunma BakanÄ± aÃ§Ä±kladÄ± Suriye'de Ã§atÄ±ÅŸmalar sona erdi

Rusya Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu, Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n askerler ve muhalif gruplar arasÄ±ndaki anlaÅŸma sonucu bittiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Rusya Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu, Suriye'deki çatÄ±ÅŸmalarla ilgili çok önemli bir açÄ±klama yaptÄ±. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile bir araya gelen Rusya Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu, Suriye askerleri ile Ä±lÄ±mlÄ± muhalif gruplar arasÄ±ndaki çatÄ±ÅŸmalarÄ±n, çatÄ±ÅŸan taraflar ve arabulucularÄ±n yardÄ±mÄ±yla sona erdiÄŸini açÄ±kladÄ±. (Kaynak: Sputnik)