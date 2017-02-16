Ana Sayfa | DÃœNYA 16/02/2017 11:32

Rusya Savunma BakanÄ± aÃ§Ä±kladÄ± Suriye'de Ã§atÄ±ÅŸmalar sona erdi


Rusya Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu, Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n askerler ve muhalif gruplar arasÄ±ndaki anlaÅŸma sonucu bittiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Rusya Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu, Suriye'deki çatÄ±ÅŸmalarla ilgili çok önemli bir açÄ±klama yaptÄ±. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile bir araya gelen Rusya Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu, Suriye askerleri ile Ä±lÄ±mlÄ± muhalif gruplar arasÄ±ndaki çatÄ±ÅŸmalarÄ±n, çatÄ±ÅŸan taraflar ve arabulucularÄ±n yardÄ±mÄ±yla sona erdiÄŸini açÄ±kladÄ±. (Kaynak: Sputnik)

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Melania Trump'Ä±n Netanyahu'nun eÅŸini karÅŸÄ±larken yaptÄ±ÄŸÄ± hareket gÃ¶zlerden kaÃ§madÄ±

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu ve eÅŸi Sara Netanyahu'yu Beyaz Saray'da kabul eden ABD baÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n eÅŸi Melania Trump'Ä±n karÅŸÄ±lamadaki hareketi ilginÃ§ karÅŸÄ±landÄ±.


EÅŸ deÄŸiÅŸtirme partilerine katÄ±lan 7 yÄ±llÄ±k evli Ã§ifte ABD'den bÃ¼yÃ¼k tepki

ï»¿ABD'de Playboy Radyosu iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan bu nedenle 3 yÄ±ldÄ±r eÅŸ deÄŸiÅŸtirme partilerine katÄ±lan 7 yÄ±llÄ±k evli Bell Ã§iftine ABD'den tepki yaÄŸÄ±yor.


Ä°srail'den Ä°sveÃ§'e ÅŸok soru neden erken gelemediler

Ä°srail ile Ä°sveÃ§ arasÄ±nda 2014'ten beri sÃ¼ren tartÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± WallstrÃ¶m'Ã¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya Ä°srail'den cevap geldi.