EÅŸ deÄŸiÅŸtirme partilerine katÄ±lan 7 yÄ±llÄ±k evli Ã§ifte ABD'den bÃ¼yÃ¼k tepki

ï»¿ABD'de Playboy Radyosu iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan bu nedenle 3 yÄ±ldÄ±r eÅŸ deÄŸiÅŸtirme partilerine katÄ±lan 7 yÄ±llÄ±k evli Bell Ã§iftine ABD'den tepki yaÄŸÄ±yor.

18 yaÅŸÄ±ndan bu yana yani 20 yÄ±ldÄ±r eÅŸ deÄŸiÅŸtirme partilerine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Micheal eÅŸi Holli'yi de iliÅŸkilerinin üçüncü ayÄ±nda eÅŸ deÄŸiÅŸtirme partilerine katÄ±lmaya ikna etmiÅŸ. Micheal karÄ±sÄ±nÄ±n diÄŸer çiftler ya da bekar kadÄ±nlarla birlikte olmasÄ±nda bir sakÄ±nca bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunun duygusal bir durum olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÅŸÄ±k olacak baÅŸka birini aramadÄ±klarÄ±nÄ± söylüyor. "Çünkü ben zaten karÄ±ma aÅŸÄ±ÄŸÄ±m" diyen Micheal, bir sürü yeni cinsel partner bulduklarÄ±nÄ± anlatÄ±yor. Holli ise eÅŸiyle inanÄ±lmaz bir iletiÅŸimleri olduÄŸunu her ÅŸeyi konuÅŸabildiklerini belirtiyor. Özellikle sosyal medyadan büyük tepki gören sÄ±radÄ±ÅŸÄ± çift, internet sitelerinde eÅŸ deÄŸiÅŸtirmek isteyen diÄŸer çiftlere eÄŸitmenlik yapÄ±yor, aynÄ± zamanda Playboy Radyosu'nda yaÅŸladÄ±klarÄ± deneyimleri paylaÅŸÄ±yor.