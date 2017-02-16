Melania Trump'Ä±n Netanyahu'nun eÅŸini karÅŸÄ±larken yaptÄ±ÄŸÄ± hareket gÃ¶zlerden kaÃ§madÄ±

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu ve eÅŸi Sara Netanyahu'yu Beyaz Saray'da kabul eden ABD baÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n eÅŸi Melania Trump'Ä±n karÅŸÄ±lamadaki hareketi ilginÃ§ karÅŸÄ±landÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump göreve gelmesinin ardÄ±ndan Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu ile ilk kez bir araya geldi. Donald Trump ve eÅŸi Melania Trump, Netanyahu ile eÅŸi Sara'yÄ± Beyaz Saray'da aÄŸÄ±rladÄ±. Melania Trump'Ä±n ilk kez resmi bir görüÅŸmeye dahil olduÄŸu Beyaz Saray'da Netanyahu çiftini karÅŸÄ±larken eliyle Sara Netanyahu'nun kalçasÄ±na dokunmasÄ± dikkat çekti. Donald Trump'Ä±n ABD BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na geldiÄŸi günden bu yana ilk kez resmi bir görüÅŸme için eÅŸinin yanÄ±nda olan Melania Trump, Binyamin Netanyahu ve eÅŸi Sara Netanyahu Beyaz Saray'a geldiÄŸi sÄ±rada öyle bir hareket yaptÄ± ki, ilginç ayrÄ±ntÄ± basÄ±nÄ±n gözünden kaçmadÄ±.

Ä°ÅŸte çok konuÅŸulan o kare: