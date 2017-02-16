KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde bÃ¼yÃ¼k kriz Rum lideri kapÄ±yÄ± Ã§arptÄ±

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ± ile Rum YÃ¶netimi Lideri Nikos Anastasiadis'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtiren KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde gerilim yaÅŸandÄ±. Rum liderinin toplantÄ±yÄ± terk etmesi Ã¼zerine AkÄ±ncÄ±,"Ã‡ekip gittikleri kapÄ±yÄ± yeniden aÃ§mak kendi ellerindedir." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

KÄ±brÄ±s müzakereleri çerçevecesinde KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ± ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis bugün yeniden bir araya geldi. GörüÅŸme ara bölgede BM tesislerinde yapÄ±ldÄ±. GörüÅŸmeye Anastasiadis'in sert çÄ±kÄ±ÅŸÄ± ve toplantÄ±yÄ± terk etmesi damgasÄ±nÄ± vurdu. Liderlerin bugünkü görüÅŸmede, Rum Meclisi'nin Enosis plebisitinin okullarda anÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ± ele aldÄ±lar.CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, Rum liderin kendilerini dinlemek yerine 5 sayfalÄ±k bir metin ile toplantÄ±ya geldiÄŸini, BM Genel Sekreteri'nin KÄ±brÄ±s Özel DanÄ±ÅŸmanÄ± Espen Barth Eide'nin konuyu toparlayan bir konuÅŸma yaparken Rum Liderin Anastasidis'in öfkeyle, "Söyleyecek bir ÅŸeyim yok" diyerek kapÄ±yÄ± çarpÄ±p toplantÄ±yÄ± terk ettiÄŸini söyledi. Mustafa AkÄ±ncÄ±, "Bu davranÄ±ÅŸÄ±n saygÄ± çerçevesinin çok dÄ±ÅŸÄ±nda bir davranÄ±ÅŸ olduÄŸunu, Rum Lider Anastasiadis'in bu davranÄ±ÅŸÄ±na musamaha göstermeyeceÄŸiz" dedi. AkÄ±ncÄ±, "Çekip gittikleri kapÄ±yÄ± yeniden açmak kendi ellerindedir." açÄ±klamasÄ±nda da bulundu.