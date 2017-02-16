Londra'da adres beyanÄ± ve seÃ§men kayÄ±t iÅŸlemleri uzatÄ±ldÄ± mÄ±

Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da seÃ§men kayÄ±t iÅŸlemleri konusunda yaÅŸanan belirsizlikle ilgili aÃ§Ä±klama geldi. Adres BeyanÄ± yaparak gerÃ§ekleÅŸtirebileceÄŸiniz kayÄ±t iÅŸleri ne zamana kadar devam edilecek. Ä°ÅŸte aÃ§Ä±klama

AVRUPA GAZETE/LONDRA-Konsolosluklardaki sistemden dolayÄ±, PerÅŸembe ve Cuma ( Bugün ve YarÄ±n ) günleri kayÄ±t iÅŸlemeri yapÄ±lamÄ±yor. KayÄ±t iÅŸlemlerinizi 18 Åžubat Cumartesi'nden itibaren tekrar konsoloslukda yapabilirsiniz. Adres BeyanÄ± yaparak gerçekleÅŸtirebileceÄŸiniz kayÄ±t iÅŸleri 26 Åžubat'a kadar devam edilecektir.

Bu konu ile ilgili YSK'nÄ±n açÄ±klamasÄ± ÅŸöyle;

" 140-2 no'lu "YURT DIÅžI SEÇMEN KÜTÜÄžÜNÜN GÜNCELLEÅžTÄ°RÄ°LMESÄ° USUL VE ESASLARI"

- 15 Åžubat 2017'ta konsolosluklarda seçmen kütüÄŸü sistemindeki kayÄ±tlar dondurulur ve bu nedenle konsolosluklarda adres beyan baÅŸvurularÄ± yapÄ±lamaz.

- 18 - 26 Åžubat arasÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ± seçmen listeleri www.ysk.gov.tr adresinden ilan edilir.

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- Seçmen kütüÄŸüne kayÄ±t için gerekli iÅŸlemler 15 Åžubat'a kadar yapÄ±lmamÄ±ÅŸ olsa bile 18 - 26 Åžubat tarihleri arasÄ±nda seçmenlerin kayÄ±tlarÄ±nÄ± kontrol etmeleri, eÄŸer seçmen kütüÄŸünde kayÄ±tlarÄ± yoksa veya kayÄ±tlarÄ± hatalÄ±ysa en yakÄ±n konsolosluÄŸa gidip itirazda bulunarak adres beyanlarÄ±nÄ± vermeleri gerekmektedir.

- 18 - 26 Åžubat tarihleri arasÄ±nda konsolosluklardan itiraz iÅŸlemlerini yapan seçmenler düzeltilmiÅŸ kayÄ±tlarÄ±nÄ± ancak 3 Mart'tan itibaren www.ysk.gov.tr adresinden görebileceklerdir."

Britanya HayÄ±r Platformu ve CHP Ä°ngiltere'nin Avrupa Gazetesi'ne gönderdiÄŸi bilgileri göre, KayÄ±t iÅŸlemlerinizi 18 Åžubat Cumartesi'nden itibaren tekrar konsoloslukda yapabilirsiniz. Adres BeyanÄ± yaparak gerçekleÅŸtirebileceÄŸiniz kayÄ±t iÅŸleri 26 Åžubat'a kadar devam edilecektir.



