Ana Sayfa | DÃœNYA 16/02/2017 16:55

64 yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±n ikiz bebeklerini kucaÄŸÄ±na aldÄ±

ikiz bebek

Ä°spanya'nÄ±n kuzeyinde yaÅŸayan bir kadÄ±n bir kÄ±z bir erkek bebek olmak Ã¼zere ikiz bebeklerini dÃ¼nyaya getirdi

Hastanede sezaryen yoluyla doÄŸum yapan kadÄ±nÄ±n ABD'de tüp bebek tedavisi gördüÄŸü bildirildi.KadÄ±nÄ±n 2012'de de bir kÄ±z çocuÄŸu dünyaya getirdiÄŸi, ancak çocuÄŸun bakÄ±mÄ± ile ilgili kaygÄ±lardan dolayÄ± koruma altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.Ä°spanya'da yayÄ±mlanan El Pais gazetesi, yetkililerin, kÄ±z çocuÄŸunun temiz ve saÄŸlÄ±klÄ± olmayan koÅŸullarda ve izole bir ÅŸekilde büyütülmesinden endiÅŸe duyduklarÄ±nÄ± ifade ediyor.Ä°kizlerin bakÄ±mÄ±yla ilgili henüz yetkililer bir karar vermedi.Annenin ve bebeklerin hastanede ve saÄŸlÄ±klÄ± olduÄŸu bildirildi.DoÄŸum sÄ±rasÄ±nda herhangi bir sorun çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±.

El Pais gazetesine göre, son yÄ±llarda Ä°spanya'da 60 yaÅŸlarÄ±nÄ±n üzerinde iki kadÄ±n daha saÄŸlÄ±klÄ± bebekler dünyaya getirdi.

Nisan 2016'da ise Daljinder Kaur adlÄ± 72 yaÅŸÄ±ndaki HindistanlÄ± bir kadÄ±n, tedavi olduktan sonra saÄŸlÄ±klÄ± bir erkek çocuk dünyaya getirmiÅŸti.

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