Ana Sayfa | DÃœNYA 16/02/2017 19:30

TÃ¼rbede intihar saldÄ±rÄ±sÄ± Ã§ok sayÄ±da Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ± var

pakistan

Pakistan'Ä±n gÃ¼ney bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ± sonucunda 50 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaralandÄ±

Pakistan'Ä±n güneyindeki Sind eyaletinde düzenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda, en az 50 kiÅŸi öldü, onlarca kiÅŸi yaralandÄ±.Emniyet kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye göre, Sehvan kentindeki sufi alimlerinden Lal Åžahbaz Kalandar'Ä±n türbesinde meydana gelen patlama esnasÄ±nda, yüzlerce insanÄ±n türbe etrafÄ±nda bulunduÄŸu belirtildi.Ä°ntihar bombacÄ±sÄ±nÄ±n türbenin "AltÄ±n KapÄ±sÄ±"ndan içeri girdiÄŸini belirten kaynaklar, saldÄ±rÄ±nÄ±n akÅŸam namazÄ±ndan sonra meydana geldiÄŸini bildirdi.En az 50 kiÅŸinin öldüÄŸü saldÄ±rÄ±da yaralananlar çevre hastanelere kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, olay yerine çok sayÄ±da güvenlik ekibinin sevk edildiÄŸi bildirildi.SaldÄ±rÄ±yÄ± henüz üstlenen olmadÄ±.

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