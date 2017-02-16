BaÄŸdat'taki bombalÄ± saldÄ±rÄ±larda en az 47 Ã¶lÃ¼ var

BaÄŸdat'ta bulunan bir oto galeriye bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ± sonucunda 47 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 50 kiÅŸi yaralandÄ±

Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'ta bir oto galerisine bomba yüklü araçla düzenlenen saldÄ±rÄ±da 47 kiÅŸi öldü, 50 kiÅŸi yaralandÄ±.Emniyet kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye göre, baÅŸkentin güneyindeki El-Beyya oto galerileri bölgesinde park halindeki bomba yüklü bir aracÄ±n infilak ettirilmesi sonucu 47 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 50 kiÅŸi yaralandÄ±.Sivillerin yoÄŸun olarak bulunduÄŸu bölgede meydana gelen saldÄ±rÄ±yÄ± henüz üstlenen olmadÄ±.BaÄŸdat’Ä±n doÄŸusundaki Es-Sadr semtinde dün yine bir oto galerisinde düzenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 12 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 30 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.