Pakistan'daki tÃ¼rbe saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± artÄ±yor

Pakistan'Ä±n gÃ¼neyindeki bir tÃ¼rbeye yÃ¶nelik intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 70 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Sindh bölgesindeki Sehwan kasabasÄ±nda bulunan Lal Åžahbaz Kalender türbesindeki saldÄ±rÄ±da, intihar bombacÄ±sÄ±nÄ±n kalabalÄ±ÄŸÄ±n içine girip kendisini havaya uçurduÄŸu bildirildi.Bir polis yetkilisi saldÄ±rÄ±da en az 250 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.Ölenlerin 43'ünün erkek, dokuzunun kadÄ±n, 20'sinin de çocuk olduÄŸu belirtildi.Durumu aÄŸÄ±r yaralÄ±larÄ±n, iki saat uzaklÄ±ktaki Jamshoro ve Haydarabad'a gönderildikleri kaydedildi. Pakistan Ordusu, aÄŸÄ±r yaralÄ±larÄ±n hastanelere taÅŸÄ±nabilmesi için gece uçuÅŸ yapabilen helikopterlerin bölgeye gönderildiÄŸini bildirri.

BaÅŸbakan Navaz Åžerif IÅžÄ°D'in üstlendiÄŸi saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±.Åžerif, "Son birkaç gün çok zordu, kalbim hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin aileleriyle" dedi ve birlik mesajÄ± verdi.

Bu hafta 13 kiÅŸinin de hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bir saldÄ±rÄ± dahil olmak üzere Pakistan'Ä±n doÄŸusunda gerçekleÅŸen saldÄ±rÄ±larÄ± Cemaat-ül Ahrar üstlenmiÅŸti.