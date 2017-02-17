Ana Sayfa | DÃœNYA 17/02/2017 09:36

Tataristan'da otobanda iÃ§ Ã§amaÅŸÄ±rlarÄ±yla dilencilik yapÄ±yorlar


Tataristan'Ä±n baÅŸkenti Kazan'da kadÄ±nlar iÃ§ Ã§amaÅŸÄ±rlarÄ±yla otomobillerin Ã¶nÃ¼nÃ¼ keserek, "Giyecek bir ÅŸey almamÄ±z iÃ§in lÃ¼tfen bize para verir misiniz?" ÅŸeklinde dileniyorlar.

Rusya Federasyonu''da baÄŸlÄ± Tataristan''Ä±n baÅŸkenti Kazan''da genç kadÄ±nlar gece otoyolda araçlarÄ±n önünü keserek para istiyor.YarÄ± çÄ±plak bir halde gece yol kesen kadÄ±nlar sürücüleri durduruyor.KadÄ±nlarÄ±n para isteme sebepleri ise bir hayli ilginç."Giyecek bir ÅŸey almamÄ±z için lütfen bize para verir misiniz?" diye soran kadÄ±nlardan biri 3 günde yaklaÅŸÄ±k bin Türk LirasÄ± toplamayÄ± baÅŸardÄ±.AlÄ±ÅŸveriÅŸ yapabilmek için nakit para toplayan Rus kadÄ±nlarÄ± sürücülerden biri video kaydÄ±na aldÄ±. YarÄ± çÄ±plak kÄ±zlardan biri kameraya "Bir tiÅŸört için 100 rubleniz var mÄ±? Bu bir rica. Lütfen bize yardÄ±m edin." diyor.

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