Ana Sayfa | DÃœNYA 17/02/2017 15:49

Pakistan'daki tÃ¼rbe saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 80'e yÃ¼kseldi

tÃ¼rbe saldÄ±rÄ±sÄ±

Pakistan'da tÃ¼rbeye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ± sonucunda 80 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Pakistan ordusundan yapÄ±lan açÄ±klamada, ülkenin güneyinde kalabalÄ±k bir Sufi türbesini hedef alan intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ülke genelinde operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. AçÄ±klamada, Pakistan genelinde düzenlenen operasyonlarda teröristlerin barÄ±nma yerlerinin hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilerek 39 teröristin etkisiz hale getirildiÄŸi belirtildi.Yetkililer, çeÅŸitli ÅŸehirlerde 47 ÅŸüphelinin de gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Öte yandan emniyet kaynaklarÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, dün akÅŸam namazÄ±ndan sonra düzenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±ndaki ölü sayÄ±sÄ±nÄ±n 80'e yükseldiÄŸi ifade edildi.

Ä°ki komÅŸu ülke arasÄ±nda iliÅŸkiler gerildi

Terör örgütü DEAÅž'Ä±n üstlendiÄŸi saldÄ±rÄ±dan kÄ±sa süre sonra Ä°slamabad yönetimi tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n Afganistan topraklarÄ±nda planlandÄ±ÄŸÄ± ileri sürüldü. Pakistan, ayrÄ±ca, Afganistan ile arasÄ±ndaki Torkham sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ± da terör tehdidi gerekçesiyle belirsiz süreli olarak geçiÅŸlere kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

 
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baÄŸdat saldÄ±rÄ±

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BaÄŸdat'ta ikinci el araba pazarÄ±na yÃ¶nelik bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 52 kiÅŸi can verdi


Tataristan'da otobanda iÃ§ Ã§amaÅŸÄ±rlarÄ±yla dilencilik yapÄ±yorlar

Tataristan'Ä±n baÅŸkenti Kazan'da kadÄ±nlar iÃ§ Ã§amaÅŸÄ±rlarÄ±yla otomobillerin Ã¶nÃ¼nÃ¼ keserek, "Giyecek bir ÅŸey almamÄ±z iÃ§in lÃ¼tfen bize para verir misiniz?" ÅŸeklinde dileniyorlar.

pakistan saldÄ±rÄ±

Pakistan'daki tÃ¼rbe saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± artÄ±yor

Pakistan'Ä±n gÃ¼neyindeki bir tÃ¼rbeye yÃ¶nelik intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 70 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti