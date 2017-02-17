Araba pazarÄ±nda bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§ patlatÄ±ldÄ± 52 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

BaÄŸdat'ta ikinci el araba pazarÄ±na yÃ¶nelik bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 52 kiÅŸi can verdi

Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'ta ikinci el araba pazarÄ±nda bomba yüklü aracÄ±n patlatÄ±lmasÄ± sonucu 52 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.BaÄŸdat'ta ikinci el araba pazarÄ±nda bomba yüklü aracÄ±n infilak ettirilmesi sonucu 52 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken, 66 kiÅŸi ise yaralandÄ±. Türkiye, BaÄŸdat'ta gerçekleÅŸen bu saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±narken, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m olayda hayatÄ±nÄ± kaybeden kiÅŸilerin ailelerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi. SaldÄ±rÄ±yÄ± henüz herhangi bir grup üstlenmezken, IraklÄ± yetkililer saldÄ±rÄ±yÄ± DEAÅž'Ä±n gerçekleÅŸtirdiÄŸini düÅŸünüyor.Araba pazarÄ±nÄ± hedef alan bir diÄŸer bombalÄ± saldÄ±rÄ± ise çarÅŸamba günü Sadr ÅŸehrinde gerçekleÅŸtirilmiÅŸ ve bu saldÄ±rÄ±da da 12 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.