Ana Sayfa | DÃœNYA 17/02/2017 16:46

O Ã¼lke ÅŸokta 106 kiÅŸi kuÅŸ gribinden hayatÄ±nÄ± kaybetti

kuÅŸ gribi

GeÃ§tiÄŸimiz AralÄ±k ayÄ±ndan bu yana Ã‡in'de kuÅŸ gribi vakasÄ±ndan dolayÄ± 106 kiÅŸi can verdi

YabancÄ± basÄ±n tarafÄ±ndan servis edilen haberlere göre Çin Ulusal SaÄŸlÄ±k ve Aile Planlama Komitesi tarafÄ±ndan kuÅŸ gribi virüsüne iliÅŸkin yapÄ±lan açÄ±klamada ülkede aralÄ±k ayÄ±ndan bu yana hastalÄ±ÄŸa yakalanan 106 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ve halen tedavi görmekte olan birçok hastanÄ±n da bulunduÄŸunu ifade edildi.

AçÄ±klamada Çin’de sadece aralÄ±k ayÄ±nda 106 kiÅŸide kuÅŸ gribi virüsünün tespit edildiÄŸinin altÄ± çizilirken, virüsünün 20 hayatÄ±nÄ± kaybetmesine neden olduÄŸu, geçen Ocak ayÄ±nda ise H7N9 virüsünün 192 kiÅŸi de tespit edildiÄŸi ve bunlardan 79’unun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini kaydedildi. Ä°statistiklere göre Åžubat ayÄ± içerisinde 61 kiÅŸide kuÅŸ gribi tespit edilen ve 7 hastanÄ±n öldüÄŸü belirlendi.

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