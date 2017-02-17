O Ã¼lke ÅŸokta 106 kiÅŸi kuÅŸ gribinden hayatÄ±nÄ± kaybetti

GeÃ§tiÄŸimiz AralÄ±k ayÄ±ndan bu yana Ã‡in'de kuÅŸ gribi vakasÄ±ndan dolayÄ± 106 kiÅŸi can verdi

YabancÄ± basÄ±n tarafÄ±ndan servis edilen haberlere göre Çin Ulusal SaÄŸlÄ±k ve Aile Planlama Komitesi tarafÄ±ndan kuÅŸ gribi virüsüne iliÅŸkin yapÄ±lan açÄ±klamada ülkede aralÄ±k ayÄ±ndan bu yana hastalÄ±ÄŸa yakalanan 106 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ve halen tedavi görmekte olan birçok hastanÄ±n da bulunduÄŸunu ifade edildi.

AçÄ±klamada Çin’de sadece aralÄ±k ayÄ±nda 106 kiÅŸide kuÅŸ gribi virüsünün tespit edildiÄŸinin altÄ± çizilirken, virüsünün 20 hayatÄ±nÄ± kaybetmesine neden olduÄŸu, geçen Ocak ayÄ±nda ise H7N9 virüsünün 192 kiÅŸi de tespit edildiÄŸi ve bunlardan 79’unun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini kaydedildi. Ä°statistiklere göre Åžubat ayÄ± içerisinde 61 kiÅŸide kuÅŸ gribi tespit edilen ve 7 hastanÄ±n öldüÄŸü belirlendi.