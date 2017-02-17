Ana Sayfa | DÃœNYA 17/02/2017 17:06

BM Cenevre'deki Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin ana gÃ¼ndemini aÃ§Ä±kladÄ±

BirleÅŸmiÅŸ Milletler

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM), Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde 23 Åžubat'ta baÅŸlayacak Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde ana gÃ¼ndem maddelerinin "yÃ¶netim", "yeni anayasa" ve "seÃ§imler" olacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nÄ±n Sözcüsü Yara Sharif, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, de Mistura'nÄ±n önceki hafta görüÅŸmeler için davetiyeleri gönderdiÄŸini anÄ±msatarak, "Bu davetiyelere olumlu cevaplar verildiÄŸini ve istiÅŸarelerin halen devam ettiÄŸini teyit edebiliriz." dedi.PerÅŸembe günü baÅŸlayacak görüÅŸmeler için katÄ±lÄ±mcÄ± listesinin henüz netleÅŸmediÄŸini, müzakerelerin sürdüÄŸünü belirten Sharif, "Süreç halen devam ediyor." diye konuÅŸtu.

Sharif, gelecek hafta baÅŸÄ±ndan itibaren müzakere heyetlerinin Cenevre'ye gelmeye baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± da belirterek de Mistura'nÄ±n 22 Åžubat'ta basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyeceÄŸini kaydetti.GörüÅŸmelerin yeniden erteleneceÄŸine dair çÄ±kan haberlerle ilgili bir soru üzerine de Sharif, Suriye görüÅŸmelerinin planlandÄ±ÄŸÄ± gibi 23 Åžubat'ta baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± ve herhangi bir ertelenmenin planlarÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizdi.Sharif, 2254 sayÄ±lÄ± BM Güvenlik Konseyi kararÄ±nÄ±n Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda görüÅŸmelerdeki gündem maddelerinin aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak yönetim, yeni anayasa ve seçimler olacaÄŸÄ±nÄ± ve bu konudaki istiÅŸarelerin de sürdüÄŸünü kaydetti.

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