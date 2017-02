Trump bu konuda dur durak bilmiyor yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§menler yakalanacak

ABD başkanı Trump göçmen yasası diyor başka bir şey demiyor, yasa dışı göçmenler için beklenen tasarı hazırlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkedeki yasa dışı göçmenleri yakalamak için 11 eyalette kendi ordusunu hazırladığı bildirildi. The Associated Press'in haberine göre, Trump yaklaşık 100 bin güvenlik görevlisinin yasa dışı göçmenleri yakalaması için tasarı hazırlıyor. Trump'ın özellikle Meksika sınırındaki eyaletlerde görevlendirmeyi düşündüğü güvenlik birimlerinin, Kaliforniya, Arizona, New Mexico, Teksas, Oregon, Nevada, Utah, Colorado, Oklahoma, Arkansas ve Louisiana eyaletlerinde yasa dışı göçmenleri yakalamaya çalışacağı kaydedildi.