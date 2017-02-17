Trump bu konuda dur durak bilmiyor yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§menler yakalanacak

ABD baÅŸkanÄ± Trump gÃ¶Ã§men yasasÄ± diyor baÅŸka bir ÅŸey demiyor, yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§menler iÃ§in beklenen tasarÄ± hazÄ±rlanÄ±yor.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n ülkedeki yasa dÄ±ÅŸÄ± göçmenleri yakalamak için 11 eyalette kendi ordusunu hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± bildirildi. The Associated Press'in haberine göre, Trump yaklaÅŸÄ±k 100 bin güvenlik görevlisinin yasa dÄ±ÅŸÄ± göçmenleri yakalamasÄ± için tasarÄ± hazÄ±rlÄ±yor. Trump'Ä±n özellikle Meksika sÄ±nÄ±rÄ±ndaki eyaletlerde görevlendirmeyi düÅŸündüÄŸü güvenlik birimlerinin, Kaliforniya, Arizona, New Mexico, Teksas, Oregon, Nevada, Utah, Colorado, Oklahoma, Arkansas ve Louisiana eyaletlerinde yasa dÄ±ÅŸÄ± göçmenleri yakalamaya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ± kaydedildi.