Hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda DAEÅž'in Ã¼st dÃ¼zey yetkilisi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Irak'Ä±n Enbar kentinde dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž'in Ã¼st dÃ¼zey yetkilisi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Irak'Ä±n Enbar vilayetinde uluslararasÄ± koalisyon güçlerinin düzenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda terör örgütü DEAÅž'Ä±n üst düzey isimlerinden birinin öldürüldüÄŸü bildirildi.Irak ordusunda görevli Albay Velid ed-Duleymi, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, koalisyon uçaklarÄ±nÄ±n Enbar'a baÄŸlÄ± El-Kaim ilçesinde DEAÅž'a ait bir aracÄ± hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.Duleymi, saldÄ±rÄ± sonucu DEAÅž'Ä±n sözde lider kadrosundan Muhammed Gassa Abdülaziz el-Hayyani'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu araçtaki militanlarÄ±n öldüÄŸünü belirtti.El-Kaim ilçesi 2014'ten bu yana DEAÅž'Ä±n kontrolünde bulunuyor.