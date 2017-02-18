Robert De Niro o haberi yapacak gazetecilere 100 bin dolar Ã¶deyecek

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z Robert De Niro, tartÄ±ÅŸmalÄ± Ã§ocuk aÅŸÄ±larÄ± konusunda haber yapacak gazetecilere 100 bin dolar Ã¶dÃ¼l vermeyi teklif etti

De Niro, Washington'da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir panelde, ABD'deki çocuk aÅŸÄ±larÄ±nÄ±n güvenilirliÄŸini sorguladÄ±.Çocukluk çaÄŸÄ±nda uygulanan ve kÄ±zamÄ±k, kÄ±zamÄ±kçÄ±k ve kabakulak (KKK) aÅŸÄ±larÄ±nda civa bazlÄ± koruyucu madde "timerosal" kullanÄ±mÄ±nÄ±n otizme neden olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine dikkati çeken Robert De Niro, bu konuda "gerçeÄŸi yazacak" gazetecilere 100 bin dolar ödül teklifinde bulundu.De Niro, oÄŸlu Elliot'Ä±n timerosal içeren KKK aÅŸÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±ktan sonra otizme yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürüyor.