SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± bÃ¶lgeden uzaklaÅŸtÄ±rmak iÃ§in akÄ±l almaz tuzak

Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± merkezi karÅŸÄ±sÄ±ndaki kÃ¶prÃ¼ altÄ±na yerleÅŸtirilen kayalarÄ±n nedeni ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n geçici kampa dönüÅŸtürdükleri kentin kuzeyindeki bir köprü altÄ±na yetkililer tarafÄ±ndan büyük kaya parçalarÄ± yerleÅŸtirildi. Aktivistlere göre, ülkedeki kamplar yetersiz olduÄŸu için La Chapelle sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± merkezi karÅŸÄ±sÄ±ndaki köprü altÄ±nda hayata tutunmaya çalÄ±ÅŸan onlarca kiÅŸinin gidecek baÅŸka yeri yok.

Paris'teki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yemek yardÄ±mÄ± yapan aktivistler topluluÄŸu Solidarité migrants Wilson, uygulamaya tepki göstererek Facebook sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gönderide ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Bu büyük taÅŸlar, zaten çok fazla acÄ± çekmiÅŸ insanlarÄ±n küçük umutlarÄ±nÄ± da ezdi. Bu ÅŸok edici yöntemle ilgili açÄ±klama bekliyoruz."

L’Express gazetesine belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ofisinden yapÄ±lan açÄ±klamada, kararÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n caddede kamp yapmalarÄ±nÄ± engellemek için alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.Üç ay önce açÄ±lan La Chapelle, 5 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±ya ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. Fakat, talep merkezin kapasitesinden çok daha fazla. Fransa'ya 2016 yÄ±lÄ±nda 85 bin göçmen iltica talebinde bulundu.