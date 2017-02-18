Kim Jong-nam'Ä±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±nda kamera ÅŸakasÄ± mÄ± var

Kuzey Kore liderinin Ã¼vey aÄŸabeyi Kim Jong-nam'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili Ã¶nemli bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±

Endonezya polisi, gözaltÄ±na alÄ±nan Endonezya vatandaÅŸÄ± Siti Aisyah adlÄ± kadÄ±nÄ±n, bir kamera ÅŸakasÄ±nda rol almasÄ± için kendisine para ödendiÄŸini iddia ettiÄŸini söyledi.Endonezya'nÄ±n en üst düzey polis yetkilisi Tito Karnavian, iki kadÄ±nÄ±n daha önce, yüzlerine su sÄ±kÄ±lmadan önce erkeklerin gözlerini kapatmaya ikna edildiÄŸi ÅŸakanÄ±n, daha önce üç ya da dört kiÅŸi üzerinde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.Karnavian gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "Bu ÅŸaka üç ya da dör t kez yapÄ±lmÄ±ÅŸ ve birkaç dolar para verilmiÅŸ ve son hedef Kim Jong-nam'Ä±n yüzüne zehirli bir madde sÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia ediliyor. Åžüpheli yabancÄ± casuslarÄ±n düzenlediÄŸi bir suikast giriÅŸimi olduÄŸundan habersizmiÅŸ" dedi.Güney Kore ve Malezya televizyonlarÄ±nda yayÄ±mlanan bulanÄ±k bir görüntüde, bir kadÄ±n üzerinde "LOL" yazan bir tiÅŸörtle koÅŸarken görülüyor.