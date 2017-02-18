Oyuncak bebek casusluk ÅŸÃ¼phesiyle piyasalardan Ã§ekiliyor

Almanya'da Ã§ocuk odalarÄ±nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ ve ses kayÄ±tlarÄ±nÄ± internet aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±nlayabilen My Friend Cayla adlÄ± oyuncak bebek piyasalardan Ã§ekilecek

Telekomünikasyon piyasasÄ±nÄ± denetlemekle görevli ve Federal Ekonomi BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± olarak görev yapan Federal Ä°nternet AÄŸÄ± (Bundesnetzagentur), anne-babalara da çaÄŸrÄ± yaparak oyuncak bebek "Cayla"yÄ± kullanÄ±lamayacak duruma getirmelerini talep etti. Ancak evde bu oyuncaÄŸÄ± bulundurduklarÄ± gerekçesiyle anne-babalara herhangi bir ceza getirilmesinin ya da dava açÄ±lmasÄ±nÄ±n ÅŸu an için söz konusu olmadÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±.

Genesis: "Cayla"dan bir milyon satÄ±ldÄ±

Federal Ä°nternet AÄŸÄ± bu oyuncaÄŸÄ±n gerçekte bir casusluk cihazÄ± olduÄŸunu da vurguladÄ±. "ArkadaÅŸÄ±m Cayla"nÄ±n güvenlik sorunlarÄ± konusunda bundan aylarca önce tüketiciyi koruma kuruluÅŸlarÄ± da eleÅŸtiri yöneltmiÅŸti. "Cayla"yÄ± 2015 yÄ±lÄ±nda piyasaya süren Amerikan üretim firmasÄ± Genesis, geçen yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±na kadar bu oyuncaktan bir milyon kez satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±, ancak Almanya'daki yasaklama kararÄ± konusunda firmadan açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±.

KiÅŸilik haklarÄ± tehlikede

Federal Ä°nternet AÄŸÄ± BaÅŸkanÄ± Jochen Homann, "Üzerinde gizli kamera ve mikrofon bulunan ve internet üzerinden kiÅŸinin haberi olmadan verileri yayÄ±nlamaya imkân veren cihazlar insanlarÄ±n kiÅŸilik haklarÄ±nÄ± tehlikeye düÅŸürüyor. Bu durum çocuk oyuncaklarÄ± için de geçerli" diye konuÅŸtu.

Federal Ä°nternet AÄŸÄ± "bu tür oyuncaklarÄ±n tehlikeli olduÄŸunu, zira anne-babalarÄ±n haberi olmadan çocuÄŸun ve diÄŸer kiÅŸilerin konuÅŸmalarÄ±nÄ±n kaydedilebileceÄŸini ve yayÄ±labileceÄŸini" belirtiyor. AyrÄ±ca bu oyuncak üzerinden çocuk ve anne-babalara reklam amacÄ±yla ulaÅŸÄ±labileceÄŸine, aynÄ± zamanda yeteri kadar denetim altÄ±nda bulunmayan kablosuz iletiÅŸim sÄ±rasÄ±nda üçüncü kiÅŸilerin fark edilmeden konuÅŸmalarÄ± dinleyebileceÄŸine dikkat çekiliyor.

Gelecekte daha fazla sayÄ±da oyuncak denetlenecek

Federal Ä°nternet AÄŸÄ± bundan böyle daha çok sayÄ±da oyuncaÄŸÄ±n incelemeye alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± ve gerektiÄŸinde önlem alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.