Merkel TÃ¼rkiye DEAÅž ve PKK terÃ¶rÃ¼nden Ã§ok zarar gÃ¶rdÃ¼ dedi

Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkelâ€™le BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m bir araya geldi

Sabah kahvaltÄ±sÄ±nda bir araya gelen iki baÅŸbakanÄ±n görüÅŸmesi kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda yapÄ±ldÄ±. ToplantÄ±yla ilgili iki taraf da bir açÄ±klama yapmadÄ±. ToplantÄ±ya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, AB BakanÄ± Ömer Çelik, Spor BakanÄ± ÇaÄŸatay KÄ±lÄ±ç katÄ±ldÄ±. GörüÅŸmede terörle mücadele, Almanya’nÄ±n terörle mücadelede Türkiye’ye desteÄŸi konularÄ± ele alÄ±ndÄ±. BaÅŸbakan Merkel konferanstaki konuÅŸmasÄ±nda, “Biraz önce Türkiye BaÅŸbakanÄ±yla görüÅŸtüm. NATO müttefiki Türkiye, DEAÅž ve PKK teröründen çok zarar gördü” dedi.

ALÄ°YEV Ä°LE DE GÖRÜÅžTÜ

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Merkel’le görüÅŸmesinin ardÄ±ndan Azerbaycan Devlet BaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev ile bir görüÅŸme yaptÄ±. YÄ±ldÄ±rÄ±m daha sonra Almanya’nÄ±n Oberhausen kentine geçerek, anayasa referandumu mitinginde vatandaÅŸlara seslendi.

Ä°ÅžBÄ°RLÄ°ÄžÄ°NÄ°N DEVAMINDA MUTABIK KALINDI

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n danÄ±ÅŸmanÄ± Ramazan Cin görüÅŸmeyle ilgili ÅŸu bilgileri verdi:

“GörüÅŸmede Türkiye Almanya iliÅŸkilerinin son dönemde karÅŸÄ±lÄ±klÄ± üst düzey ziyaret ve temaslarla tekrar ivme kazanmÄ±ÅŸ olmasÄ±ndan duyulan memnuniyet dile getirildi. Diyalog ve iÅŸbirliÄŸinin devam ettirilmesi üzerinde mutabÄ±k kalÄ±ndÄ±. Güvenlik ve terörle mücadele konularÄ±nÄ±n da gündeme geldiÄŸi görüÅŸmede BaÅŸbakan, Avrupa’yÄ± da yakÄ±ndan ilgilendiren DEAÅž, FETÖ ve PKK/PYD gibi terör örgütleriyle mücadele konusunda iÅŸbirliÄŸi olanaklarÄ± ele alÄ±ndÄ± ve beklentiler dile getirildi.”