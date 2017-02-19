Ana Sayfa | DÃœNYA 19/02/2017 08:30

Ã–ÄŸrencisiyle iliÅŸkiye giren kadÄ±n Ã¶ÄŸretmenden ÅŸok itiraf


ABD'li kadÄ±n Ã¶ÄŸretmen, 17 yaÅŸÄ±ndaki Ã¶ÄŸrencisiyle iliÅŸkiye girdiÄŸini ve kendisini profesyonel olarak baÅŸtan Ã§Ä±karttÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

ABD'de 24 yaÅŸÄ±ndaki Mary Beth Haglin isimli dans öÄŸretmeni 17 yaÅŸÄ±ndaki öÄŸrencisi ile altÄ± ay ay boyunca her gün iliÅŸkiye girdiÄŸini ve öÄŸrencisini baÅŸtan çÄ±karmak için öÄŸrencisine çÄ±plak selfie gönderdiÄŸini kabul etti. ÖÄŸrencisi ile ililÅŸkisi ortaya çÄ±kmasÄ±ndan sonra çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± okuldan kovulan ve geçimini saÄŸlamak için bir gece kulubünde dansçÄ±lÄ±k yapan öÄŸretmene mahkekeme 360 gün hapis cezasÄ± verdi daha sonra mahkeme öÄŸretmenin sadece 90 gün hapiste kalmasÄ±na karar verdi. ÖÄŸretmen öÄŸrencisi ile iliÅŸkisi ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± zaman katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon programÄ±nda öÄŸrencisinin kendisini profesyonel bir ÅŸekilde baÅŸtan çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve öÄŸrencisine karÅŸÄ± koyamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti.

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