Ana Sayfa | DÃœNYA 19/02/2017 18:41

Esad Åžam'a fillerle saldÄ±rdÄ± 97 kiÅŸi yaralandÄ±


Esad gÃ¼Ã§leri, Åžam'a "fil" adÄ± verilen fÃ¼zelerle saldÄ±rmasÄ± sonucu 97 kiÅŸi yaralandÄ±.

Suriye'de Esad güçlerinin baÅŸkent Åžam'Ä±n doÄŸusundaki Kabun semtine "fil" adÄ± verilen füzelerle düzenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 97 sivilin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Kabun yerel koordinasyon üyesi Uveyd Awad, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, rejim güçlerinin Åžam'Ä±n doÄŸusunda yer alan Kabun semtine sanayi yapÄ±mÄ± "fil" adÄ± verilen füzelerle saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. SaldÄ±rÄ±larda 97 sivilin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bazÄ± yaralÄ±larÄ±n durumunun ciddi olduÄŸunu belirten Awad, "Esad güçleri birkaç günden bu yana Åžam'Ä±n Kabun semti ile Haresta ilçesi ve DoÄŸu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki yerlere saldÄ±rÄ±yor. Åžam yönetimi 30 AralÄ±k'ta imzaladÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmayÄ± ihlal ederek muhalif bölgelere saldÄ±rÄ±yor." dedi. Esad yönetiminin Åžam çevresinde muhaliflere yönelik sistematik ÅŸekilde halkÄ± tehcir ettiÄŸini ifade eden Awad, "Rejim güçleri, önce Dareyya sonra Vadi el-Barada bölgesindeki halkÄ± zorla tehcire zorladÄ±. Esad yönetimi ÅŸimdi de DoÄŸu Guta'ya saldÄ±rarak halkÄ± göçe ve rejim bölgelerine kaçmaya zorluyor." diye konuÅŸtu.

 

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