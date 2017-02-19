Ana Sayfa | DÜNYA 19/02/2017 20:24

Milletvekili Ganire Paşayeva’ya Irak Türkmenlerinin Bayrağı Hediye Edildi

Ganire Pasayeva Irak Turkmen Bayrak

Irak Türkleri ve Türk Dünyasına desteğini esirgemeyen Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva Türk Ocakları davetlisi olarak Antalya’ya geldi. Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği adına Kürşat Çavuşoğlu, ziyaret anısına Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'ya “Irak'taki Türkmenlerin Sessiz Çığlığı”adlı kitabı ve Irak Türkmenlerinin Bayrağını hediye etti.

Kürşat Çavuşoğlu-Avrupa devletlerini Türkmenlerin sorunlarına yönelik çözüm üretmeye davet eden Paşeyava şöyle konuştumuştu: "Ben parlamentonuzda Irak’ta yaşayan milyonlarca Türkmen’in sesini, yaşadıkları dehşetleri size ulaştırmak ve çağrıda bulunmak için yer alıyorum. Irak’ta yaşayan Türkmenler bana üzerinde Türkmenlerin şehit kanı olan bayrak göndermişlerdi. Onlar seslerini burada sizlere duyurmamı istiyorlar. Ben de Türkmenlerin sesinin, çağrısının burada duyulmasını istiyor ve size sesleniyorum. Bölgede yaşanan olaylar zaten durumları ağır olan Türkmenlerin durumu daha da ağırlaştı. Yüzlerce Türkmen katledildi. Çok sayıda insan rehin alınıp, binlerce insan bölgedeki vahim durum yüzünden evini terk etmek, göç etmek zorunda kaldı. Evini, sağlığını, işini kaybeden Türkmenlerin sayısı binlerce ve Türkmenler Avrupa Konseyi’ni onlara destek olmaya, yardım etmeye çağırıyor. Etnik kimliklerinden ve dini inancından ayrım yapmadan biz zulümden muzdarip herkesin sesini duymalı ve onlara desteğimizi göstermeliyiz.

 

 

Irak Türkleri ve Türk Dünyasına desteğini esirgemeyen Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva Türk Ocakları davetlisi olarak Antalya’ya geldi. Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği adına Kürşat Çavuşoğlu, ziyaret anısına  Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'ya “Irak'taki Türkmenlerin Sessiz Çığlığı”adlı kitabı ve  Irak Türkmenlerinin Bayrağını hediye etti. 

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