Obama'yı eleştiren Trump'ın aylık harcaması şok etti

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın bir aylık tatil masrafları duyanları şok ediyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 Ocak’taki yemin töreninden bu yana Florida’daki Mar-a-Lago isimli malikanesine yaptığı üç ziyaret ve oğullarının iş seyahatlerinin Amerikan halkına toplam maliyeti 11.3 milyon doları buldu.

Resmi kayıtlara göre Obama sekiz yıllık görevi boyunca senelik ortalama 12.1 milyon dolar harcamıştı.ABD’de hükümetleri izlemekle yükümlü partiler üstü bir organizasyon olan Judicial Watch’ın başkanı Tom Fitton, Washington Post’a yaptığı açıklamada, “İşleri yürütmek için oldukça pahalı bir yol, Başkan’ın bunu anlaması gerekiyor. Başkan Trump’ı diğerlerinden ayıran şey, bir uçağı uçurmanın kaç paraya mâl olduğunu bilmesi. Güneye (Mar-a-Lago) gitmek bedava değil.”

Amerikan hazinesine 10 milyon dolarlık bir yük getiren seyahatlerde Trump için harcanan paranın büyük bir kısmını koruma masrafları oluşturuyor. Florida’daki Mar-a-Lago’nun kıyı şeridi boyunca denizde hazır bekleyen korumalar da bunun büyük bir parçası.

OĞULLARINI GİZLİ SERVİS KORUYOR

Gazetenin haberinde Trump’ın oğlu Eric Trump’ın Uruguay ziyareti sırasında kaldığı otelde gizli servis ajanları tarafından korunmasının da 88 bin 320 dolar tuttuğu belirtildi.Yine aynı kayıtlara göre Başkan’ın iki oğlunun geçen haftalarda Trump ismini taşıyan otel açılışı için gittikleri Dubai’de de koruma masrafları için 16 bin dolar harcandı.