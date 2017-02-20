Ana Sayfa | DÃœNYA 20/02/2017 13:42

GÃ¼ney Sudan iÃ§in kÄ±rmÄ±zÄ± alarm

GÃ¼ney Sudan

GÃ¼ney Sudan'da HÃ¼kÃ¼met ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler, 100 bin kiÅŸinin aÃ§lÄ±kla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu, bir milyon kiÅŸinin de aÃ§lÄ±ÄŸÄ±n eÅŸiÄŸinde bulunduÄŸunu bildirdi

Durumdan iç savaÅŸ ve ekonomik çöküÅŸ sorumlu tutuldu.Yemen, Somali ve kuzeybatÄ± Nijerya'da da açlÄ±k uyarÄ±larÄ± var ancak Güney Sudan resmen açlÄ±k ilan edilen ilk ülke oldu.

BM Dünya GÄ±da ProgramÄ± (WFP) geçen hafta, gelecek altÄ± ayda yaÅŸanabilecek bir dizi kÄ±tlÄ±kta 20 milyondan fazla kiÅŸinin açlÄ±kla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.WFP'nin BaÅŸekonomisti Arif Hüsyin, savaÅŸlar ve kÄ±tlÄ±k nenediyle, son yÄ±llarda ilk kez yardÄ±m çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n dünyanÄ±n dört farklÄ± yerinde aynÄ± anda yaÅŸanan açlÄ±ktan bahsettiÄŸini söyledi.Hüseyin ayrÄ±ca, uluslararasÄ± insani yardÄ±m daÄŸÄ±tÄ±mÄ±ndaki rekor düzeylere karÅŸÄ±n, ihtiyaç duyan herkesin bakÄ±mÄ±na yetecek seviyede olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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