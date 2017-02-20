Somali'deki bombalÄ± saldÄ±rÄ±da Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± artÄ±yor

Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'da bulunan bir pazarda dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ± sonucunda 32 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Somali'deki saldÄ±rÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi Wadajir bölgesinin güvenlik yetkilisi Abdullah Ahmed Afrah, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, dün bomba yüklü araçla düzenlenen saldÄ±rÄ±da, aralarÄ±nda Somalili askerlerin de bulunduÄŸu 32 kiÅŸinin öldüÄŸünü, yaklaÅŸÄ±k 50 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Afrah, patlamanÄ±n etkisiyle çevredeki çok sayÄ±da bina ve iÅŸ yerinde maddi hasar oluÅŸtuÄŸunu belirtti.

Komiser Adah Haji de saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan operasyonda, terör örgütü EÅŸ-Åžebab üyesi olduklarÄ±ndan ÅŸüphelenilen dört kiÅŸinin güvenlik güçlerince gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.Öte yandan Somali'nin yeni seçilen CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Fermacu, gece geç saatlerde, hastanede tedavi gören yaralÄ±larÄ± ziyaret etti.Yetkililer daha önce yaptÄ±klarÄ± açÄ±klamada, olayda ilk belirlemelere göre 20 kiÅŸinin öldüÄŸünü, onlarca kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetmiÅŸti.