4 Rus askeri Suriye'deki saldÄ±rÄ±larda Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

GÃ¼ney Sudan'da HÃ¼kÃ¼met ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler, 100 bin kiÅŸinin aÃ§lÄ±kla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu, bir milyon kiÅŸinin de aÃ§lÄ±ÄŸÄ±n eÅŸiÄŸinde bulunduÄŸunu bildirdi