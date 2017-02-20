Ana Sayfa | DÃœNYA 20/02/2017 16:11

4 Rus askeri Suriye'deki saldÄ±rÄ±larda Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

rus askeri

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re 4 Rus askeri Suriye'de hayatÄ±nÄ± kaybetti

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, 16 Åžubat’ta Suriye'nin Humus ÅŸehri yakÄ±nlarÄ±nda Rus askeri aracÄ±nÄ±n eÅŸlik ettiÄŸi Esed ordusunun konvoyuna bombalÄ± araçla yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da 4 Rus askerinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi.AçÄ±klamada, 2 Rus askerin de yaralandÄ±ÄŸÄ± ifade edilerek, konvoyun Tiyas Hava Üssü'nden Humus ÅŸehrine giderken saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

 
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