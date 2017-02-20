Trump Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na inÅŸa edilen duvarÄ± MeksikalÄ±lara yaptÄ±rÄ±yor

ABD baÅŸkanÄ± Donald Trump, kaÃ§ak gÃ¶Ã§menlerin geÃ§iÅŸini engellemek iÃ§in Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na inÅŸa edilen duvar iÃ§in MeksikalÄ± iÅŸÃ§ileri Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor.

Kaçak göçmenlerin geçiÅŸini engellemek bahanesiyle Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na duvar inÅŸaa etmek, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n en tartÄ±ÅŸmalÄ± seçim vaatlerinden biriydi. Trump, göreve geldikten sonra bu vaadini yerine getireceÄŸini sÄ±k sÄ±k söylüyordu. Önce 10 milyar dolara mal olacaÄŸÄ± söylenen duvarÄ±n, daha sonra en az 25 milyar dolara patlayacaÄŸÄ± hesaplanmÄ±ÅŸ, Trump bu paranÄ±n en az yarÄ±sÄ±nÄ± Meksika hükümetinden alacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Meksika'nÄ±n bu parayÄ± vermeyeceÄŸini açÄ±klamasÄ± üzerine Trump, vergileri artÄ±rarak o parayÄ± bir ÅŸekilde alacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

DUVAR Ä°NÅžAATINDA MEKSÄ°KALILARI ÇALIÅžTIRIYOR

Trump'Ä±n duvar hakkÄ±ndaki garip takÄ±ntÄ±larÄ± bununla da kalmadÄ±. SÄ±nÄ±rÄ±n Ciudad Juarez bölümündeki bariyerler güçlendirilip yükseltilirken, BBC bu duvar inÅŸaatÄ±nda MeksikalÄ±larÄ±n çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya çÄ±kardÄ±. BBC muhabiri Juan Paullier, Meksika sÄ±nÄ±rÄ±ndaki duvar inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan Luis'in hikayesini takip etti. Luis, gece saat 02:30'da sÄ±nÄ±rdaki Ciudad Juarez'den yola çÄ±kÄ±p ABD tarafÄ±na geçiyor. ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±n ve akrabalarÄ±nÄ±n kendisine "Geçmemiz için küçük bir aralÄ±k bÄ±rak" diye ÅŸakalar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±yor.