Ana Sayfa | DÃœNYA 20/02/2017 20:28

FlaÅŸ Rusya'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi Ã¶ldÃ¼

Vitaliy Ã‡urkin

Rusya'nÄ±n BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vitaliy Ã‡urkin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

 Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, 21 Åžubat doÄŸumlu Çurkin'in doÄŸum gününden bir gün önce 64 yaÅŸÄ±nda görev yeri olan New York'ta öldüÄŸü belirtildi. AçÄ±klamada, Çurkin'in ani ölümü dolayÄ±sÄ±yla ailesi ve yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dilendi. Çurkin, 8 Nisan 2006'dan beri Rusya'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi görevini yürütüyordu. 

Ä°ngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft da sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "ArkadaÅŸÄ±m, büyük diplomat ve harika karakterli insan Vitaly Churkin'in hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini duymaktan dolayÄ± son derece üzüntülüyüm." ifadelerini kullandÄ±.

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