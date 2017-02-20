GenÃ§ kadÄ±n 6 aylÄ±k bebeÄŸi sayesinde kanser olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendi

26 yaÅŸÄ±ndaki Sarah Boyle, 6 aylÄ±k bebeÄŸi sayesinde meme kanseri olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendi

BebeÄŸinin saÄŸ memesinden süt emmeyi reddettiÄŸini söyleyen anneye 2013'te iyi huylu kist tanÄ±sÄ± konmuÅŸtu.Sarah, kiste tekrar bakÄ±lmasÄ±nÄ± istemiÅŸ ancak kendisine endiÅŸelenmemesi söylenmiÅŸti.Genç anne, oÄŸlunun geçen yaza kadar 'sorunsuz bir ÅŸekilde' süt emdiÄŸini belirtti.Ancak Sarah'nÄ±n söylediÄŸine göre Teddy'nin davranÄ±ÅŸlarÄ± birden deÄŸiÅŸti ve annesini itmeye baÅŸladÄ±.Sarah, "Çok huzursuzlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±, hatta bana vuruyordu. 8 aylÄ±k bir bebeÄŸin annesini itmesi çok kalp kÄ±rÄ±cÄ±" diyor.Birkaç hafta boyunca oÄŸluna farklÄ± pozisyonlarda süt emzirmeye çalÄ±ÅŸan anne daha sonra sütünün farklÄ± tadÄ±yor olabileceÄŸini düÅŸündü.

Sarah kistin sertleÅŸtiÄŸini, acÄ± vermeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve memesinin ÅŸekil deÄŸiÅŸtirdiÄŸini söylüyor.Daha sonra tekrar doktora gitti ve göÄŸüs taramasÄ± yapÄ±ldÄ±ktan sonra doktorlar kiste biyopsi yaparak kanser teÅŸhisi koydular.Üçlü negatif meme kanserinin ikinci evrede olduÄŸu teÅŸhisi konulan anne, çifte mastektomi yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kemoterapi gördüÄŸünü söyledi.BazÄ± bebeklerin göÄŸüsteki deÄŸiÅŸiklikleri anlayabildiÄŸiyle ilgili anektotlar olsa da, doktorlar bunun her zaman kanserin iÅŸareti olduÄŸunu düÅŸünmüyor.