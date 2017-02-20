Ana Sayfa | DÃœNYA 20/02/2017 21:10

GenÃ§ kadÄ±n 6 aylÄ±k bebeÄŸi sayesinde kanser olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendi

Sarah Boyle

26 yaÅŸÄ±ndaki Sarah Boyle, 6 aylÄ±k bebeÄŸi sayesinde meme kanseri olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendi

BebeÄŸinin saÄŸ memesinden süt emmeyi reddettiÄŸini söyleyen anneye 2013'te iyi huylu kist tanÄ±sÄ± konmuÅŸtu.Sarah, kiste tekrar bakÄ±lmasÄ±nÄ± istemiÅŸ ancak kendisine endiÅŸelenmemesi söylenmiÅŸti.Genç anne, oÄŸlunun geçen yaza kadar 'sorunsuz bir ÅŸekilde' süt emdiÄŸini belirtti.Ancak Sarah'nÄ±n söylediÄŸine göre Teddy'nin davranÄ±ÅŸlarÄ± birden deÄŸiÅŸti ve annesini itmeye baÅŸladÄ±.Sarah, "Çok huzursuzlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±, hatta bana vuruyordu. 8 aylÄ±k bir bebeÄŸin annesini itmesi çok kalp kÄ±rÄ±cÄ±" diyor.Birkaç hafta boyunca oÄŸluna farklÄ± pozisyonlarda süt emzirmeye çalÄ±ÅŸan anne daha sonra sütünün farklÄ± tadÄ±yor olabileceÄŸini düÅŸündü.

Sarah kistin sertleÅŸtiÄŸini, acÄ± vermeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve memesinin ÅŸekil deÄŸiÅŸtirdiÄŸini söylüyor.Daha sonra tekrar doktora gitti ve göÄŸüs taramasÄ± yapÄ±ldÄ±ktan sonra doktorlar kiste biyopsi yaparak kanser teÅŸhisi koydular.Üçlü negatif meme kanserinin ikinci evrede olduÄŸu teÅŸhisi konulan anne, çifte mastektomi yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kemoterapi gördüÄŸünü söyledi.BazÄ± bebeklerin göÄŸüsteki deÄŸiÅŸiklikleri anlayabildiÄŸiyle ilgili anektotlar olsa da, doktorlar bunun her zaman kanserin iÅŸareti olduÄŸunu düÅŸünmüyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Vitaliy Ã‡urkin

FlaÅŸ Rusya'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi Ã¶ldÃ¼

Rusya'nÄ±n BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vitaliy Ã‡urkin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi


Trump Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na inÅŸa edilen duvarÄ± MeksikalÄ±lara yaptÄ±rÄ±yor

ABD baÅŸkanÄ± Donald Trump, kaÃ§ak gÃ¶Ã§menlerin geÃ§iÅŸini engellemek iÃ§in Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na inÅŸa edilen duvar iÃ§in MeksikalÄ± iÅŸÃ§ileri Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor.

rus askeri

4 Rus askeri Suriye'deki saldÄ±rÄ±larda Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re 4 Rus askeri Suriye'de hayatÄ±nÄ± kaybetti