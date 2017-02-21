Ana Sayfa | DÃœNYA 21/02/2017 07:39

FlaÅŸ AVM'ye uÃ§ak dÃ¼ÅŸtÃ¼ 5 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

uÃ§ak kazasÄ±

Avustralya'nÄ±n Melbourne kentinde bulunan bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin Ã§atÄ±sÄ±na uÃ§ak dÃ¼ÅŸtÃ¼

Emniyet yetkilisi Stephen Leane, yerel saatle 09:00'da gerçekleÅŸen kazada hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin tamamÄ±nÄ±n uçakta bulunan beÅŸ kiÅŸiden oluÅŸtuÄŸunu açÄ±kladÄ±.

Leane, Melbourne'deki küçük havalimanlarÄ±ndan Essendon'dan kalkan uçaÄŸÄ±n motorunda "feci bir arÄ±zannÄ±n" meydana geldiÄŸinin tahmin edildiÄŸini söyledi.

Tazmanya'ya gitmek için havalanan uçak düÅŸtüÄŸü sÄ±rada AVM açÄ±k deÄŸildi.Görgü tanÄ±klarÄ± uçaÄŸÄ±n düÅŸmesinin ardÄ±ndan yerel basÄ±na 30 metreye kadar yükselen bir alev topu gördüklerini anlattÄ±.

Avustralya UlaÅŸÄ±m GüvenliÄŸi Bürosu, iki motorlu Beechcraft B200 King Air tipi uçaÄŸÄ±n neden düÅŸtüÄŸünü araÅŸtÄ±racak.

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