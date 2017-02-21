Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metinin ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä± daveti protesto edildi

ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Ä°ngiltere'ye davet edilmesi Ã¼lkede protesto edildi

Ä°ngiliz hükümetinin, "devlet ziyareti" çerçevesinde ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä± ülkeye daveti, BirleÅŸik KrallÄ±k genelinde protesto edildi.IrkçÄ±lÄ±k karÅŸÄ±tÄ± çalÄ±ÅŸmalarda bulunan, "IrkçÄ±lÄ±ÄŸa KarÅŸÄ± Dur (Stand Up To Racism)" tarafÄ±ndan düzenlenen ve "Britanya Müslüman Konseyi", "Kemer sÄ±kmaya karÅŸÄ± halkÄ±n meclisi", "Siyahilerin HayatÄ± DeÄŸerlidir" ile "SavaÅŸÄ± Durdurun Koalisyonu" de dahil olmak üzere birçok sivil toplum kuruluÅŸunun destek verdiÄŸi gösteri için çok sayÄ±da kiÅŸi, Londra'daki tarihi parlamento binasÄ± önünde bulunan Parlamento MeydanÄ±'nda toplandÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n, 7 Ä°slam ülkesinin vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n ABD’ye giriÅŸini yasaklamasÄ± ile Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na duvar inÅŸasÄ± gibi politikalarÄ±nÄ±n protesto edildiÄŸi ve Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May'in Trump'Ä±n politikalarÄ±na net tepki vermediÄŸi için eleÅŸtirildiÄŸi etkinlikte katÄ±lÄ±mcÄ±lar, "Trump'Ä± burada istemiyoruz" ve "Trump'a hayÄ±r" sloganlarÄ± attÄ±.

Üzerinde Brexit karÅŸÄ±tÄ± mesajlarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± pankartlar ile AB bayraklarÄ± taÅŸÄ±yan göstericilere, Ä°ngiliz parlamentosunun iki kanadÄ±nÄ± teÅŸkil eden Avam KamarasÄ± ve Lordlar KamarasÄ±nÄ±n bazÄ± üyeleri ile Ä°ngiltere'deki sanat ve spor dünyasÄ±nÄ±n tanÄ±nan isimleri de katÄ±larak destek verdi.

Gösteride konuÅŸan YeÅŸil Parti'nin EÅŸ BaÅŸkanÄ± Caroline Lucas, devlet ziyaretinin iptal edilmesi çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunarak, "YaklaÅŸÄ±k 2 milyon kiÅŸinin bu ziyareti engellemek için imza kampanyasÄ±na destek vermesi boÅŸu boÅŸuna deÄŸil. Trump'Ä±n Ä°slamofobik ve Ä±rkçÄ± olduÄŸunu haykÄ±rmak üzere bu akÅŸam buradayÄ±m. Hükümetimizin baÄŸnazlÄ±k karÅŸÄ±sÄ±nda ayaÄŸa kalmasÄ±nÄ± bekliyoruz." dedi.

"Bu çok ciddi bir hata"

Ä°ngiltere’nin kuzey bölgesi Cumbria’dan gelerek protestoya katÄ±lan 52 yaÅŸÄ±ndaki Jane Calley, AA muhabirine, 9 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±nÄ±n geleceÄŸinden endiÅŸe duyduÄŸunu siyasilere duyurmak için gösteriye çocuÄŸuyla birlikte katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Trump'Ä±n Ä°ngiltere'ye vatandaÅŸlar adÄ±na davet edilmediÄŸini vurgulayan Calley, "Trump'Ä± Ä°ngiltere'de kesinlikle istemiyorum. Adam nefret ve Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸÄ± yaymak istiyor. Onun nefretini ve yalanlarÄ±nÄ± burada istemiyoruz. Theresa May, ABD ile olan özel iliÅŸkimiz ve ticari konulardan bahsediyor ancak bu adamÄ±n buraya gelmesine sebep olarak bunlar gösterilmemeli." ifadelerini kullandÄ±.

YaklaÅŸÄ±k 20 yÄ±ldÄ±r Ä°ngiltere’de yaÅŸayan ABD vatandaÅŸÄ± David Sheiner da, Ä°ngiliz hükümetinin Trump yönetimiyle olan iliÅŸkisinin temelinde Brexit’in getirdiÄŸi belirsizlikler yattÄ±ÄŸÄ±na dikkati çekerek, "Bu ziyaret, Brexit hakkÄ±nda çok ÅŸey ifade ediyor. Hükümet, yeni birliktelikler saÄŸlamak için çaresiz halde. O nedenle de Trump göreve gelir gelmez, yeni birlik saÄŸlamak için acele etti." dedi.

Parlamentoda Trump tartÄ±ÅŸmasÄ±

Ülke genelindeki protestolar devam ederken, Ä°ngiliz milletvekilleri de, ABD BaÅŸkanÄ±'nÄ±n, kraliçenin resmi davetlisi olarak ülkeyi ziyaret etmesinin önlenmesi çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunulan imza kampanyasÄ±nÄ± parlamentodaki oturumda ele aldÄ±.

Ä°ngiliz Parlamentosu'nun internet sayfasÄ±ndaki online dilekçe sisteminde, Trump'Ä±n BirleÅŸik KrallÄ±k'a "devlet ziyareti"nin engellenmesi talebiyle avukat Graham Guest tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan imza kampanyasÄ±na yaklaÅŸÄ±k 1 milyon 900 bin imza verilmiÅŸti. Ä°ngiltere'de 10 bin imza toplayan dilekçelere hükümet yanÄ±t verirken, imza sayÄ±sÄ± 100 bini bulduÄŸunda da dilekçenin parlamentoda tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± olanaÄŸÄ± doÄŸuyor.

Öte yandan parlamentonun alt kanadÄ± Avam KamarasÄ±'nÄ±n baÅŸkanÄ± John Bercow, Trump'Ä±n ülkeyi ziyareti sÄ±rasÄ±nda kendisini parlamentonun iki kanadÄ±na birden hitap etmesi için davet etmek istemediÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Lordlar KamarasÄ± ve Avam KamarasÄ±ndan oluÅŸan Ä°ngiliz parlamentosunda, her iki kanadÄ±n üyelerine toplu halde halde hitap daveti önem verilen ÅŸahsiyetlere yapÄ±lÄ±yor.

Trump'Ä±n selefi Barack Obama ve Çin Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping yakÄ±n dönemde bu daveti alan liderler arasÄ±nda bulunuyor.

BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n 7'nci gününde davet

Geçen ay ABD'de Trump ile görüÅŸen Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, ABD'nin yeni baÅŸkanÄ±yla bir araya gelen ilk lider olmuÅŸtu. May, ABD ziyareti sÄ±rasÄ±nda Trump'a Kraliçe 2. Elizabeth'in "devlet ziyareti" davetinde bulunmuÅŸtu. Daveti kabul eden Trump'Ä±n yaz aylarÄ±nda Ä°ngiltere'ye devlet ziyaretinde bulunmasÄ± bekleniyor.

ABD'den Ä°ngiltere'ye, kraliçenin tahtta bulunduÄŸu 1952 yÄ±lÄ±ndan bu yana iki devlet baÅŸkanÄ± düzeyinde "devlet ziyareti" gerçekleÅŸti. George W. Bush 2003 yÄ±lÄ±nda, Barack Obama ise 2011 yÄ±lÄ±nda Kraliçe'nin davetlileri olarak Ä°ngiltere'yi ziyaret etti.

Ä°ngiltere'de "devlet ziyaretleri" renkli törenlere sahne oluyor. BirleÅŸik KrallÄ±k'Ä± ziyaret eden ülkenin cumhurbaÅŸkanÄ± ya da devlet baÅŸkanÄ±, Kraliçe'nin baÅŸkent Londra'daki resmi konutu Buckingham SarayÄ±'nda aÄŸÄ±rlanÄ±yor. Londra'daki Pall Mall Caddesi'nde resmi geçit törenleri ve top atÄ±ÅŸlarÄ± yapÄ±lÄ±yor. Kraliçe, devlet baÅŸkanÄ± onuruna yemekler veriyor, kraliyet ailesi üyeleri de bu davetlere katÄ±lÄ±yor.