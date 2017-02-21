Avustralya'da son 30 yÄ±lÄ±n en bÃ¼yÃ¼k sivil havacÄ±lÄ±k kazasÄ± yaÅŸandÄ±

Avustralya'da bir uÃ§aÄŸÄ±n havalimanÄ±ndan kalkÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir maÄŸazanÄ±n deposuna dÃ¼ÅŸmesiyle 5 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Avustralya'nÄ±n Melbourne kentinde, Essendon HavalimanÄ±'ndan kalkÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir maÄŸaza deposunun üstüne düÅŸen küçük uçakta bulunan 5 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Genellikle küçük uçak ve helikopterlere hizmet veren havalimanÄ±ndan kalkan ve içinde biri pilot 5 kiÅŸi bulunan charter tipi uçak, yerel saatle 09.00 sularÄ±nda havalimanÄ± yakÄ±nÄ±ndaki DFO AlÄ±ÅŸveriÅŸ Merkezi'nde bir maÄŸazanÄ±n depo bölümünün üstüne düÅŸtü. Görgü tanÄ±klarÄ±nÄ±n ifadelerine göre, alev topuna dönen uçaÄŸÄ±n parçalarÄ± çevredeki otoyola saçÄ±ldÄ±. Bölgeyi güvenlik kordonuna alan ve otoyolu trafiÄŸe kapatan Victoria polisi, uçaktaki 5 kiÅŸinin öldüÄŸünü duyurdu.DüÅŸen uçakta bulunan 4 yolcunun ABD'li olduÄŸu belirtildi. Bu kiÅŸilerin, golf oynamak üzere King Island'a gitmek için uçaÄŸÄ± kiraladÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.Melbourne'un en yoÄŸun alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezlerinden DFO'nun kaza sÄ±rasÄ±nda açÄ±k olmamasÄ± ve uçaÄŸÄ±n maÄŸazanÄ±n depo bölümüne düÅŸmesinin muhtemel bir faciayÄ± önlediÄŸi ifade edildi. Victoria Eyalet BaÅŸbakanÄ± Daniel Andrews, bunun son 30 yÄ±ldaki en önemli sivil havacÄ±lÄ±k kazasÄ± olduÄŸunu belirterek, hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin ailelerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± temennisinde bulundu.