Ä°dlib'e yoÄŸun hava saldÄ±rÄ±sÄ± 7 Ã¶lÃ¼ var

Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Ä°dlib'e yÃ¶nelik hava saldÄ±rÄ±sÄ± sonucunda 7 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Suriye'de ateÅŸkes ihlallerini sürdüren BeÅŸÅŸar Esad rejiminin ülkenin kuzey batÄ±sÄ±ndaki Ä°dlib ilinin Maaret el-Masrin beldesine yönelik hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 7 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.Maaret el Misrin beldesindeki sivil savunma yetkililerinden Yahya Cevad, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Suriye ordusuna ait bir savaÅŸ uçaÄŸÄ±nÄ±n muhaliflerin kontrolündeki Ä°dlib'in kuzeyinde yer alan Maaret el Misrin beldesinde sivil yerleÅŸim yerini bombaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

AteÅŸkes, 30 AralÄ±k'ta yürürlüÄŸe girmiÅŸti

BombardÄ±manda 7 sivilin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini, 12 sivilin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Cevad, saldÄ±rÄ±ya maruz kalan bölgede çok sayÄ±da evde büyük maddi hasarÄ±n meydana geldiÄŸini ifade etti.

Suriye'de çatÄ±ÅŸan taraflar arasÄ±nda Türkiye ve Rusya'nÄ±n garantörlüÄŸünde saÄŸlanan ateÅŸkes, 30 AralÄ±k'ta yürürlüÄŸe girmiÅŸti.Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da 23-24 Ocak'ta yapÄ±lan Suriye konulu toplantÄ±da, Türkiye, Rusya ve Ä°ran, ateÅŸkes ihlallerinin önlenmesi için üçlü izleme mekanizmasÄ± kurulmasÄ± konusunda anlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.