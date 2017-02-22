California'daki felakette evlerinde mahsur kalan yÃ¼zlerce kiÅŸi kurtarÄ±ldÄ±

California'da etkili olan saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n getirdiÄŸi sel nedeniyle evlerinde mahsur kalan 200 kiÅŸi kurtarÄ±ldÄ±

ABD'nin batÄ±sÄ±ndaki California eyaletinin genelinde günlerdir süren ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlar büyük hasarlara neden oluyor.San Francisco ve Silikon Vadisi'nin güneyinde bulunan San Jose kentinde bir bölge tamamen sular altÄ±nda kaldÄ±. Görevli ekipler 60'tan fazla ev ve onlarca aracÄ±n etkilendiÄŸi bu olayla ilgili kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ediyor.Åžerif departmanÄ± ve itfaiye ekipleri bazÄ± binalarda mahsur kalan kiÅŸileri kurtarmak için 1,5 metreyi aÅŸan suda teknelerle çalÄ±ÅŸma yaptÄ±. Sular altÄ±nda kalan evlerinden tahliye edilen yaklaÅŸÄ±k 200 kiÅŸi San Jose Belediyesi tarafÄ±ndan geçici olarak barÄ±naklara yerleÅŸtirildi.

"Baraj ve deredeki taÅŸkÄ±n afetin boyutunu büyüttü"

San Jose Ä°tfaiyesinden Mitch Matlow, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Anderson BarajÄ±'ndan taÅŸan sular ve Coyote Deresi'nin su seviyesinin yükselmesinin afetin daha fazla hissedilmesine yol açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.Matlow, 60'Ä± aÅŸkÄ±n evde mahsur kalan kiÅŸileri tahliye ettiklerini, bunun yanÄ± sÄ±ra bölgedeki hayvanlarÄ± kurtardÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.