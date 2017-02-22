Ä°lkokula insansÄ±z hava aracÄ±yla saldÄ±rdÄ±lar 3 Ã§ocuk hayatÄ±nÄ± kaybetti

Irak'Ä±n Musul kentinin doÄŸusunda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n bir ilkokulu hedef alarak dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da 3 Ã§ocuk hayatÄ±nÄ± kaybetti

Terörle Mücadele Biriminde görevli BinbaÅŸÄ± Muhammed RÄ±za el-Verdi, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, DEAÅž'Ä±n kentin doÄŸusunda Er-Rifak Mahallesi'nde yer alan Yafa Ä°lkokuluna insansÄ±z hava aracÄ±yla saldÄ±rÄ± düzenlediÄŸini söyledi.

Ders saatleri içinde yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da biri 7 yaÅŸÄ±nda, ikisi onar yaÅŸlarÄ±nda 3 öÄŸrencinin öldüÄŸünü aktaran Verdi, olay yerine ulaÅŸan emniyet güçlerinin diÄŸer öÄŸrencileri okuldan tahliye ettiÄŸini belirtti.

19 DEAÅž militanÄ± öldürüldü

Hastane kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye göre ise uluslararasÄ± koalisyon güçlerine ait olduÄŸunu deÄŸerlendirilen bir savaÅŸ uçaÄŸÄ±, kentin batÄ±sÄ±nda yer alan EÅŸ-Åžifa bölgesindeki benzin istasyonu yakÄ±nÄ±nda bir binayÄ± hedef aldÄ±.Terör örgütü DEAÅž'a baÄŸlÄ± El-Furkan TugaylarÄ±nÄ±n karargahÄ± olduÄŸu belirtilen binada operasyon sÄ±rasÄ±nda örgütün lider kadrosunun toplantÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ifade edilerek, söz konusu saldÄ±rÄ±da aralarÄ±nda sözde komutanlarÄ±n da olduÄŸu 19 militanÄ±n öldürüldüÄŸü duyuruldu.SaldÄ±rÄ±da öldürülen militanlarÄ±n bir bölümünün yabancÄ± uyruklu olduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.