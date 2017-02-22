Ana Sayfa | DÃœNYA 22/02/2017 13:44

Ä°sveÃ§li vekilin cinsel iliÅŸki Ã¶nerisi mecliste gÃ¼lÃ¼ÅŸmelere sebep oldu


Ä°sveÃ§'te sosyal demokrat meclis Ã¼yesi Per-Erik Muskos, personele Ã§alÄ±ÅŸma saatleri iÃ§inde "Ã¼cretli" cinsel iliÅŸki molasÄ± verilmesi gerektiÄŸini bÃ¶ylece doÄŸum oranlarÄ±nÄ±n ve insanÄ±n mutluluÄŸunu arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iÃ§in iki olumlu etki yaratacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°sveç'in Övertorneå Belediyesi'nin sosyal demokrat meclis üyesi Per-Erik Muskos cinselliÄŸin saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸam faktörlerinden biri olduÄŸunu gerekçe göstererek 'Personele çalÄ±ÅŸma saatleri içinde cinsel iliÅŸkiye girme olanaÄŸÄ±' tanÄ±nmasÄ±nÄ± isteyen meclis önergesi sundu. Meclis Üyesi Per-Erik Muskos önergesinde belediye nüfusunun ve doÄŸum oranÄ±nÄ±n azalmasÄ±na dikkat çekerek "Çocuk doÄŸumlarÄ± özendirilmelidir. AyrÄ±ca cinsellik mükemmel bir jimnastik ÅŸekli olduÄŸu gibi, insan mutluluÄŸu üzerindeki olumlu etkileri de bilimsel olarak belgelenmiÅŸtir. Böylece belediye bir taÅŸla iki kuÅŸ vurmuÅŸ olur. Bu nedenle belediye, personelini saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸam saatinde eve giderek partneriyle iliÅŸkiye girmeye teÅŸvik etmelidir." dedi.

''ÜCRETLÄ° CÄ°NSEL Ä°LÄ°ÅžKÄ° MOLASI''

Belediye meclis üyesi küçük çocuklu ailelerinin daha fazla çocuk istiyorlarsa, birbirlerine daha fazla zaman ayÄ±rarak daha fazla iliÅŸkiye girmelerini isteyip evli olmayan personelin de 'ücretli cinsel iliÅŸki saatinden' yararlanmasÄ± gerektiÄŸini söyledi. Muskos'un önergesi meclis üyeleri arasÄ±nda gülüÅŸmelere neden olurken Per-Erik Muskos konunun ÅŸaka yapÄ±lacak yanÄ±nÄ±n da olmasÄ±na karÅŸÄ±n kendisinin ciddi olduÄŸunu belirtti.

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