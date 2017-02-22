Ana Sayfa | DÃœNYA 22/02/2017 15:53

Londra'da Prenses Diana rÃ¼zgarÄ± esiyor

Prenses Diana

Ä°ngiltere Veliaht Prensi Charles'Ä±n eski eÅŸi Prenses Diana'nÄ±n kÄ±yafetleri Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da sergileniyor

Prensese 15 yÄ±ldan fazla bir süre boyunca evsahipliÄŸi yapan Londra'daki Kensington SarayÄ±'ndaki "Diana, Onun Moda Hikayesi" adlÄ± sergi ziyaretçilere, kamunun karÅŸÄ±sÄ±na ilk defa çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± dönemde tercih ettiÄŸi, aÄŸÄ±rbaÅŸlÄ± ve romantik kÄ±yafetlerden, yaÅŸamÄ±nÄ±n ilerleyen dönemlerinde daha görkemli ve zarif kÄ±yafetleri seçmesiyle, Diana'nÄ±n stilindeki deÄŸiÅŸim ile halkÄ±n gözündeki imajÄ±nÄ± nasÄ±l oluÅŸturduÄŸu aktarÄ±lÄ±yor.Ölümünün ardÄ±ndan 20 yÄ±l sonra ilk kez açÄ±lan sergide öne çÄ±kan parçalar arasÄ±nda 1981'de Diana'nÄ±n Lord Snowdon tarafÄ±ndan yapÄ±lan niÅŸan portresinde giydiÄŸi yavruaÄŸzÄ± Emanuel bluz ile Beyaz Saray'da ünlü aktör John Travolta'yla dans ederken giydiÄŸi mürekkep mavisi kadife elbise yer alÄ±yor.Sergi, Mart 2018'e kadar Kensington SarayÄ±'ndaki Pigott Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.

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