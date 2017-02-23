Ana Sayfa | DÃœNYA 23/02/2017 08:37

Ä°ngiliz ekonomisi yÃ¼zde 0,7 oranÄ±nda bÃ¼yÃ¼dÃ¼

Ä°ngiltere ekonomisi

Ä°ngiltere ekonomisi geÃ§en yÄ±lÄ±n son Ã§eyreÄŸinde yÃ¼zde 0,7 oranÄ±nda bÃ¼yÃ¼me kaydetti

Ä°ngiltere’nin Ulusal Ä°statistik Ofisi (ONS) verilerine göre ülkede daha önce yüzde 0,6 olarak açÄ±klanan geçen yÄ±lÄ±n dördüncü çeyrek büyümesi yüzde 0,7 seviyesine revize edildi.

ONS açÄ±klamasÄ±nda yukarÄ± yönlü revizyona gerekçe olarak geçen yÄ±lÄ±n son çeyreÄŸinde beklentilerden daha güçlü performans sergileyen imalat sektörü gösterildi.

Öte yandan geçen yÄ±la iliÅŸkin yüzde 2 olan büyüme verisi ise yüzde 1,8 ÅŸeklinde revize edildi.

Geçen yÄ±lÄ±n tamamÄ±na iliÅŸkin büyüme verisindeki aÅŸaÄŸÄ± yönlü revizyona ise gerekçe olarak geçen yÄ±lÄ±n ilk altÄ± ayÄ±nda Kuzey Denizi’ndeki petrol ve doÄŸalgaz tesislerindeki üretimin zayÄ±f olmasÄ± gösterildi.

Verilere iliÅŸkin olarak deÄŸerlendirmede bulunan Londra merkezli Capital Economics’in Ä°ngiltere ekonomisti Paul Hollingsworth, “Öyle görünüyor ki son verilerden sonra Ä°ngiltere Maliye BakanÄ± Philip Hammond Ä°ngiltere’nin G7’nin en hÄ±zlÄ± büyüme gösteren ekonomisi olduÄŸunu artÄ±k söyleyemeyecek. Almanya geçen yÄ±l yüzde 1,9 seviyesinde büyüme kaydetti.” Ä°fadelerini kullandÄ±.

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