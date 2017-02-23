Ana Sayfa | DÃœNYA 23/02/2017 09:15

ABD'li senatÃ¶rden Suriye'ye gizli ziyaret McCain kimlerle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinden Ã¶nce Suriye'ye giden ABD'li CumhuriyetÃ§i SenatÃ¶r McCain, PYD ve ABD askerleriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör McCain'in Suriye'nin kuzeyinde konuÅŸlu ABD güçleri ile PYD'lileri ziyaret ettiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. Arizona Senatörü McCain'in sözcüsü, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, senatörün ülkenin kuzeyinde terör örgütü PKK'nÄ±n Suriye'deki uzantÄ±sÄ± PYD'nin çoÄŸunluÄŸunu oluÅŸturduÄŸu Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) destek veren ABD askerleriyle görüÅŸtüÄŸünü belirttiSözcü, açÄ±klamasÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi: Senatör McCain bu hafta Suriye'nin kuzeyinde konuÅŸlu ABD güçleri ile DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± operasyonlarÄ± ve Rakka'nÄ±n alÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin operasyonlarÄ± görüÅŸmek için Suriye'nin kuzeyine seyahat etti. Senatör McCain'in ziyareti, Irak ve Suriye'deki dinamik durumu deÄŸerlendirmek açÄ±sÄ±ndan önemli bir fÄ±rsattÄ±. BaÅŸkan Trump, ABD'nin DEAÅž'Ä± yenme strateji ve planlarÄ±nÄ± haklÄ± olarak gözden geçirme talimatÄ± verdi. Senatör McCain, DEAÅž'Ä± kalÄ±cÄ± bir yenilgiye uÄŸratma konusundaki yaklaÅŸÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ± en uygun bir duruma getirme konusunda yönetim ve askeri liderlerle çalÄ±ÅŸmayÄ± dört gözle beklemektedir."

 

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