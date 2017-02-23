Ana Sayfa | DÃœNYA 23/02/2017 10:47

Ã‡in ABD'ye meydan okuyor uzun menzilli fÃ¼ze konuÅŸlandÄ±rdÄ±


Pekin, Trump'Ä±n tehditlerinden dolayÄ± 20 uzun menzilli fÃ¼zeyi GÃ¼ney Ã‡in Denizi'ne konuÅŸlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä± siyasi testten geçiren Çin'in, Güney Çin Denizi'nde uzun menzilli füze bataryasÄ± konuÅŸlandÄ±racaÄŸÄ± 20'den fazla üs inÅŸaatÄ±nÄ± tamamlamak üzere olduÄŸu ABD'li yetkililerce açÄ±klandÄ±. Resifler üzerine inÅŸa edilen üsler, ABD tarafÄ±ndan askeri tehdit olarak yorumlanÄ±yor. Çin, dünya deniz trafiÄŸinin üçte birinin geçtiÄŸi Güney Çin Denizi'nin neredeyse tamamÄ±nda hak iddia ediyor. Burunei, Malezya, Filipinler, Tayvan ve Vietnam da hak talebinde bulunan ülkeler arasÄ±nda yer alÄ±yor. Washington'da bulunan Stratejik ve UluslararasÄ± ÇalÄ±ÅŸmalar Merkezi'nden Güney Çin Denizi uzmanÄ± Greg Poling, uçuÅŸ pistlerinin bulunduÄŸu Spratly AdalarÄ± dahil Çin'in, Güney Çin Denizi'nde inÅŸa ettiÄŸi yedi adaya da hava ve füze savunma sistemleri dahil mühimmat yerleÅŸtirdiÄŸini belirtti. Poling, "Kesinlikle bölgedeki tansiyonu yükseltiyor. Çinliler, kapasitelerindeki sabit artÄ±ÅŸta oldukça ilerledi" dedi.

 

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