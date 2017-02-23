Doris fÄ±rtÄ±nasÄ± Ä°ngiltere'de tÃ¼m Ã¼lkeyi etkisi altÄ±na aldÄ±

Ä°ngiltere'nin kuzeyi, DoÄŸu Anglia, Kuzey Ä°rlanda, Galler'in kuzeyi, Midlands ve Ä°skoÃ§ya'yÄ± etkisi altÄ±na aldÄ±. Doris fÄ±rtÄ±nasÄ±, gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ± olumsuz etkiliyor. Seyahat ÅŸirketleri, yolculara firmalarla irtibata geÃ§meleri tavsiyesinde bulundu.

Ä°ngiltere'nin kuzeyi, DoÄŸu Anglia, Kuzey Ä°rlanda, Galler'in kuzeyi, Midlands ve Ä°skoçya'yÄ± etkisi altÄ±na alan "Doris" fÄ±rtÄ±nasÄ±nÄ±n hÄ±zÄ±, bazÄ± bölgelerde saatte 150 kilometreye ulaÅŸtÄ±. Åžiddetli fÄ±rtÄ±na nedeniyle devrilen aÄŸaçlarÄ±n enerji hatlarÄ±na zarar vermesi sonucu Kuzey Ä°rlanda'da yaklaÅŸÄ±k 8 bin hane ve iÅŸ yerine elektrik verilemiyor. FÄ±rtÄ±na, hava, kara ve demir yolu ulaÅŸÄ±mÄ±nda da aksamalar yol açtÄ±. Ülke genelindeki olumsuz hava koÅŸullarÄ± sebebiyle bazÄ± uçuÅŸlar iptal edilirken, tren seferlerinde azami hÄ±z uygulamasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Seyahat ÅŸirketleri, yolculara firmalarla irtibata geçmeleri tavsiyesinde bulundu.

Meteoroloji Kurumu, Ä°skoçya'nÄ±n yüksek bölgeleri için yoÄŸun kar, Kuzey Ä°rlanda için de ÅŸiddetli yaÄŸmur ve sel uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

FÄ±rtÄ±nanÄ±n etkisinin bu akÅŸam azalacaÄŸÄ±, ancak hafta sonunda ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ görüleceÄŸi kaydedildi.