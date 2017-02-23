AraÅŸtÄ±rmalara gÃ¶re yangÄ±n alarmÄ± Ã§ocuklarÄ± uyandÄ±rmÄ±yor

Ä°ngiltere'de Dundee Ãœniversitesi ve Derbyshire Ä°tfaiye birimi tarafÄ±ndan 34 Ã§ocuk Ã¼zerinde yapÄ±lan testlerde 27'sinin uyanmadÄ±ÄŸÄ± tespit edildi

Dundee Üniversitesi adli tÄ±p uzmanÄ± Profesör Niamh Nic Daied "Erkek çocuklarÄ±nÄ± uyandÄ±rmak çok zor. Ä°nsan sesine daha iyi yanÄ±t vereceklerini sanÄ±yoruz" dedi.

AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar kadÄ±n sesinin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir yangÄ±n alarmÄ± geliÅŸtirdi.

Standart yangÄ±n alarmlarÄ±nÄ±n ses frekansÄ± 3000Hz civarÄ±nda ancak yeni geliÅŸtirilen alarmÄ±n frekansÄ± 520Hz.

Derbyshire Ä°tfaiye Birimi'nin müdürü Dave Coss bu araÅŸtÄ±rmaya 2012 yÄ±lÄ±nda bir çift tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan yangÄ±nda altÄ± çocuÄŸun ölmesinden sonra baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

YaÅŸlarÄ± 5 ile 13 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen çocuklar yangÄ±n alarmÄ±nÄ± duymadÄ±klarÄ± için uykudan kalkmadÄ±lar.Coss, "Bu trajik vakayÄ± incelediÄŸimizde çocuklarÄ±n bir ÅŸekilde uyanmasÄ±nÄ±n engellendiÄŸini düÅŸünmüÅŸtük" dedi.

Ancak Coss toksikoloji raporunun çocuklarÄ±n yangÄ±n alarmÄ±na yanÄ±t vermediÄŸini ortaya koyduÄŸunu söyledi.

"Erkek çocuklarÄ± uyanmÄ±yor"

Coss ve Profesör Daeid'in beraber yürüttüÄŸü araÅŸtÄ±rmada yaÅŸlarÄ± 2 ile 13 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen 34 çocuÄŸun evine yangÄ±n alarmÄ± kondu.

YapÄ±lan altÄ± testte de 27 çocuk yangÄ±n alarmÄ± sÄ±rasÄ±nda uykularÄ±na devam etti. Yedi kÄ±z çocuÄŸu ise en azÄ±ndan bir kez uyandÄ±. Testlerde erkek çocuklarÄ±ndan hiçbiri uyanmadÄ±.

AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar yangÄ±n alarmlarÄ±nÄ±n çocuklarÄ± neden uyandÄ±rmadÄ±ÄŸÄ± konusunda birkaç teori olduÄŸunu söylüyor.

Dundee Üniversitesi TÄ±p Fakültesi'nden Rodney Mountain, "ÇocuklarÄ±n duyma yetenekleri, beyin fonksiyonlarÄ±, uyku kalÄ±plarÄ± ve beyin geliÅŸimi yetiÅŸkinlerinkinden çok farklÄ±. Bizler tehlike uyarÄ±sÄ± yapan bir annenin çocuÄŸuna baÄŸÄ±rmasÄ± gibi insan seslerine yanÄ±t vermeye programlanmÄ±ÅŸÄ±z. Çocuklar modern dünyanÄ±n dijital uyarÄ± seslerine programlanmÄ±ÅŸ olarak doÄŸmuyor. Bu sesleri öÄŸrenmeleri, tanÄ±malarÄ± ve yorumlamalarÄ± gerek" dedi.AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar "Dikkat yangÄ±n var" diyen bir kadÄ±n sesinin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yangÄ±n alarmÄ±nÄ± 500 ailenin denemesini istiyor.