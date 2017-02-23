AlÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde patlama en az 8 Ã¶lÃ¼ 20 yaralÄ± var

Pakistan'Ä±n kuzeydoÄŸusunda meydana gelen patlama sonucunda 8 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken en az 20 kiÅŸi yaralandÄ±

Ülkenin kuzeydoÄŸusundaki Lahore kentinde meydana gelen patlamada en az 20 kiÅŸi de yaralandÄ±.PatlamanÄ±n nedeni bilinmiyor. Ä°lk gelen haberler elektrik jeneratörünün patlamÄ±ÅŸ olabileceÄŸi yönündeydi, ancak polis daha sonra bomba ihtimali üzerinde durduklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.Terörle Mücadele DepartmanÄ± yetkilileri olay yerinde patlayÄ±cÄ± izi bulduklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.Terörle Mücadele DepartmanÄ± yetkilisi Muhammed Ä°kbal, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada patlamanÄ±n olduÄŸu binada neden patlayÄ±cÄ± madde bulunduÄŸunu ve uzaktan kumandalÄ± patlayÄ±cÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.Pakistan son günlerde Ä°slamcÄ± militanlarÄ±n bombalÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±yla sarsÄ±ldÄ±. Son iki haftada meydana gelen saldÄ±rÄ±larda 125 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.