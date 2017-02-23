Ana Sayfa | DÃœNYA 23/02/2017 19:32

AlÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde patlama en az 8 Ã¶lÃ¼ 20 yaralÄ± var

pakistanda patlama

Pakistan'Ä±n kuzeydoÄŸusunda meydana gelen patlama sonucunda 8 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken en az 20 kiÅŸi yaralandÄ±

Ülkenin kuzeydoÄŸusundaki Lahore kentinde meydana gelen patlamada en az 20 kiÅŸi de yaralandÄ±.PatlamanÄ±n nedeni bilinmiyor. Ä°lk gelen haberler elektrik jeneratörünün patlamÄ±ÅŸ olabileceÄŸi yönündeydi, ancak polis daha sonra bomba ihtimali üzerinde durduklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.Terörle Mücadele DepartmanÄ± yetkilileri olay yerinde patlayÄ±cÄ± izi bulduklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.Terörle Mücadele DepartmanÄ± yetkilisi Muhammed Ä°kbal, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada patlamanÄ±n olduÄŸu binada neden patlayÄ±cÄ± madde bulunduÄŸunu ve uzaktan kumandalÄ± patlayÄ±cÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.Pakistan son günlerde Ä°slamcÄ± militanlarÄ±n bombalÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±yla sarsÄ±ldÄ±. Son iki haftada meydana gelen saldÄ±rÄ±larda 125 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

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bulgaristan

Oylama yapÄ±ldÄ± oy kullanma zorunluluÄŸu kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Bulgaristan OmbudsmanÄ± Maya Manolova'nÄ±n Anayasa Mahkemesine baÅŸvurusu Ã¼zerine, yapÄ±lan oylamada seÃ§imlerde oy kullanÄ±m zorunluluÄŸu 11 Ã¼yenin oy birliÄŸiyle ile iptal edildi

yangÄ±n alarmÄ±

AraÅŸtÄ±rmalara gÃ¶re yangÄ±n alarmÄ± Ã§ocuklarÄ± uyandÄ±rmÄ±yor

Ä°ngiltere'de Dundee Ãœniversitesi ve Derbyshire Ä°tfaiye birimi tarafÄ±ndan 34 Ã§ocuk Ã¼zerinde yapÄ±lan testlerde 27'sinin uyanmadÄ±ÄŸÄ± tespit edildi

Doris firtina Ä°ngiltere

Doris fÄ±rtÄ±nasÄ± Ä°ngiltere'de tÃ¼m Ã¼lkeyi etkisi altÄ±na aldÄ±

Ä°ngiltere'nin kuzeyi, DoÄŸu Anglia, Kuzey Ä°rlanda, Galler'in kuzeyi, Midlands ve Ä°skoÃ§ya'yÄ± etkisi altÄ±na aldÄ±. Doris fÄ±rtÄ±nasÄ±, gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ± olumsuz etkiliyor. Seyahat ÅŸirketleri, yolculara firmalarla irtibata geÃ§meleri tavsiyesinde bulundu.