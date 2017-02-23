Ana Sayfa | DÃœNYA 23/02/2017 19:36

Oylama yapÄ±ldÄ± oy kullanma zorunluluÄŸu kaldÄ±rÄ±ldÄ±

bulgaristan

Bulgaristan OmbudsmanÄ± Maya Manolova'nÄ±n Anayasa Mahkemesine baÅŸvurusu Ã¼zerine, yapÄ±lan oylamada seÃ§imlerde oy kullanÄ±m zorunluluÄŸu 11 Ã¼yenin oy birliÄŸiyle ile iptal edildi

Feshedilen 43. Parlamentonun seçim yasasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± düzenlemeleri deÄŸerlendiren mahkeme, arka arkaya iki seçime katÄ±lmayanlarÄ±n isimlerinin seçmen listelerinden silinmesinin yasalara aykÄ±rÄ± olduÄŸu sonucuna vardÄ±.Sofya Üniversitesi Anayasal Hukuk UzmanÄ± Dr. Nataliya Kiselova, Bulgaristan Devlet Radyosu'na (BNR) yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, mahkemenin aldÄ±ÄŸÄ± karar sonucu oy kullanma zorunluluÄŸunun da otomatik olarak ortadan kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olduÄŸunu söyledi.Dr. Kiselova, Bulgaristan AnayasasÄ±'nda seçmenlerin zorla sandÄ±k baÅŸÄ±na getirilmesinin kabul edilemez bir durum olduÄŸuna iÅŸaret ederek, "Anayasaya göre oy kullanmak bir zorunluluk olamaz, sadece bir vatandaÅŸlÄ±k hakkÄ± olabilir." dedi.Ülkenin 27 Ocak'ta feshedilen 43. parlamentosunun seçimlere katÄ±lÄ±m zorunluluÄŸuna iliÅŸkin aldÄ±ÄŸÄ± karar toplumda tepkiyle karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±.

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