Ana Sayfa | DÃœNYA 23/02/2017 21:04

Kimya fabrikasÄ±nda patlama oldu Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

kimya fabrikasÄ± patlama

Ã–zbekistan Acil Durumlar BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkenin doÄŸusunda azot gÃ¼bresi Ã¼retimi yapan en bÃ¼yÃ¼k iÅŸletmelerden olan "Fergana Azot" FabrikasÄ±'nda patlama olduÄŸu belirtildi

AçÄ±klamada, fabrikanÄ±n amonyak üretimi tesislerinde akÅŸam saatlerinde yapÄ±lan onarÄ±m-montaj çalÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda meydana gelen patlamada hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin olduÄŸu ifade edilirken, ölü sayÄ±sÄ± hakkÄ±nda henüz bilgi verilmedi.

PatlamanÄ±n nedenine dair araÅŸtÄ±rma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedilen açÄ±klamada, hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin ve yaralÄ±larÄ±n ailelerine yardÄ±m yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin hükümet komisyonunun kurulduÄŸu vurgulandÄ±.

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