Kimya fabrikasÄ±nda patlama oldu Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

Ã–zbekistan Acil Durumlar BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkenin doÄŸusunda azot gÃ¼bresi Ã¼retimi yapan en bÃ¼yÃ¼k iÅŸletmelerden olan "Fergana Azot" FabrikasÄ±'nda patlama olduÄŸu belirtildi
AçÄ±klamada, fabrikanÄ±n amonyak üretimi tesislerinde akÅŸam saatlerinde yapÄ±lan onarÄ±m-montaj çalÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda meydana gelen patlamada hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin olduÄŸu ifade edilirken, ölü sayÄ±sÄ± hakkÄ±nda henüz bilgi verilmedi.
PatlamanÄ±n nedenine dair araÅŸtÄ±rma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedilen açÄ±klamada, hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin ve yaralÄ±larÄ±n ailelerine yardÄ±m yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin hükümet komisyonunun kurulduÄŸu vurgulandÄ±.