Ukrayna milletvekili kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ± haberinin gerÃ§eÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Ukrayna GÃ¼venlik Servisi (SBU) Odessa Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Sergey Batrakov, kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edilen milletvekili hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yaptÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Petro PoroÅŸenko'nun partisi Petro PoroÅŸenko BloÄŸu milletvekillerinden Aleksey Gonçarenko'nun önce kaçÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, daha sonra özel timlerin düzenlediÄŸi operasyonla kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±.Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Odessa Ä°l Müdürü Sergey Batrakov, Ukrayna medyasÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada milletvekilinin aslÄ±nda kaçÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, baÅŸarÄ±lÄ± bir operasyonla, kaçÄ±rÄ±lÄ±p aÄŸÄ±r yaralanmasÄ±nÄ±n önüne geçildiÄŸini söyledi.

OlayÄ±n istihbaratÄ±nÄ± daha önceden alan SBU'nun, milletvekilinin güvenliÄŸini saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten yetkili, "Daha sonra milletvekilinin kaçÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair mizansen yapÄ±larak çekilen video, Milletvekili Gonçarenko'nun kaçÄ±rÄ±lmasÄ± talimatÄ±nÄ± veren kiÅŸiye gönderildi. Milletvekilinin kaçÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na inanan bu kiÅŸi, kaçÄ±ran kiÅŸilere vaat ettiÄŸi ödemeyi yaptÄ±. Böylece delil elde edildi" dedi.Strana.ua sitesine bilgi veren istihbarat yetkilisi, "Milletvekili Gonçarenko'nun kaçÄ±rÄ±larak, kör edilmesi ve ayaklarÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±lmasÄ± planlanÄ±yordu. SBU'nun, kaçÄ±rma giriÅŸiminden daha önce haberi oldu" diye konuÅŸtu.

KaçÄ±rÄ±lma haberinin, Ukrayna istihbarat yetkililerin isteÄŸi üzerine, operasyonun baÅŸarÄ± olmasÄ± için yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Milletvekilini kaçÄ±rarak yaralamak isteyen kiÅŸinin ise, Odessa'da 2 MayÄ±s 2014 tarihinde sendika kundaklanmasÄ± olayÄ±nda oÄŸlu yanarak ölen Aleksandr KuÅŸnarev isimli bir yerel bürokrat olduÄŸu belirtildi.Ukrayna'nÄ±n Odessa kentinde 2014 yÄ±lÄ±nda yaÅŸanan sendika binasÄ± katliamÄ±nda 48 kiÅŸi ölmüÅŸ, 250'den fazla kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.