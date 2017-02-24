Ana Sayfa | DÃœNYA 24/02/2017 07:38

Kim Jong-nam'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ ile ilgili tÃ¼yler Ã¼rperten geliÅŸme

Kim Jong-nam

Malezya'da Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Ã¼vey kardeÅŸi Kim Jong-nam zehirli bir madde nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ

MalezyanÄ±n açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± toksikoloji raporunda, Kim Jong-nam'Ä±n BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in kitle imha silahÄ± olarak tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± VX Sinir GazÄ± yüzünden hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi.

Malezya polis ÅŸefi Halid Ebu Bekir, sinir gazÄ±nÄ±n Kim'in gözlerinden ve yüzünden alÄ±nan kalÄ±ntÄ±larda bulunduÄŸunu aktardÄ±.Analizin halen devam ettiÄŸini söyleyen Bekir, maddenin Malezya'ya nasÄ±l girdiÄŸinin araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Bekir, ülkeye giriÅŸ yapan kimyasalÄ±n oranÄ±nÄ±n düÅŸük olmasÄ± takdirinde tespit edilmesinin güç olduÄŸunu vurguladÄ±.

'Önce titreme, birkaç dakika içinde ölüm'

VX Sinir GazÄ±, kimyasal savaÅŸ maddeleri arasÄ±nda en zehirlisi olarak biliniyor.

Silah uzmanÄ± Bruce Bennett, çok az bir maddenin bile Kim'i öldürmeye yeterli olacaÄŸÄ±nÄ± söylüyor.

Bennett, çok az bir miktarÄ±n bile hemen sinir sistemine hücum ederek önce titremeye birkaç dakika sonra da ölüme sebebiyet vereceÄŸini belirtiyor.

Kim, Kuala Lumpur havaalanÄ±nda güvenlik görüntülerinde iki kadÄ±nÄ±n yüzüne bir ÅŸey sÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görülmesinin ardÄ±ndan hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

13 Åžubat'ta gerçekleÅŸen olayÄ±n ardÄ±ndan Kim hemen hastaneye götürülse de yolda öldü.

Kim'in ölümü Malezya ve Kuzey Kore arasÄ±nda diplomatik krize neden oldu.Malezya direkt Kuzey Kore devletini suçlamasa da cinayetin ardÄ±nda Kuzey Korelilerin olduÄŸunu aktardÄ±.Kore Merkezi Haber AjansÄ± (KCNA) ise Kim Jong-nam'Ä±n ismini vermeden Malezya'nÄ±n bir Kuzey Koreliyi öldürdüÄŸünü yazdÄ±.KCNA'daki haber, Kuzey Kore vatandaÅŸÄ±nÄ±n ölümüyle ilgili Malezya'yÄ± suçluyor.

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